https://ria.ru/20230330/metro-1861791098.html

Движение на синей ветке в московском метро восстановили

Движение на синей ветке в московском метро восстановили - РИА Новости, 30.03.2023

Движение на синей ветке в московском метро восстановили

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график после падения человека на пути, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:51

2023-03-30T11:51

2023-03-30T11:52

москва

строгино

происшествия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график после падения человека на пути, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ранее сообщалось, что из-за падения человека на пути не было движения поездов на линии от станции Парк Победы до станции Строгино. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. "Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230329/transport-1861544510.html

москва

строгино

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, строгино, происшествия