https://ria.ru/20230330/metro-1861791098.html
Движение на синей ветке в московском метро восстановили
Движение на синей ветке в московском метро восстановили - РИА Новости, 30.03.2023
Движение на синей ветке в московском метро восстановили
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график после падения человека на пути, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:51
2023-03-30T11:51
2023-03-30T11:52
москва
строгино
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график после падения человека на пути, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ранее сообщалось, что из-за падения человека на пути не было движения поездов на линии от станции Парк Победы до станции Строгино. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. "Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230329/transport-1861544510.html
москва
строгино
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, строгино, происшествия
Москва, Строгино, Происшествия
Движение на синей ветке в московском метро восстановили
Движение на синей ветке в московском метро восстановили после падения человека на пути