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Движение на синей ветке в московском метро восстановили - РИА Новости, 30.03.2023
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11:51 30.03.2023 (обновлено: 11:52 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/metro-1861791098.html
Движение на синей ветке в московском метро восстановили
Движение на синей ветке в московском метро восстановили - РИА Новости, 30.03.2023
Движение на синей ветке в московском метро восстановили
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график после падения человека на пути, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:51
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москва
строгино
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график после падения человека на пути, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ранее сообщалось, что из-за падения человека на пути не было движения поездов на линии от станции Парк Победы до станции Строгино. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. "Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
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москва, строгино, происшествия
Москва, Строгино, Происшествия
Движение на синей ветке в московском метро восстановили

Движение на синей ветке в московском метро восстановили после падения человека на пути

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМужчина на станции Московского метрополитена
Мужчина на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Мужчина на станции Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график после падения человека на пути, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Ранее сообщалось, что из-за падения человека на пути не было движения поездов на линии от станции Парк Победы до станции Строгино. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
"Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
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