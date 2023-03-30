https://ria.ru/20230330/kontrnastuplenie-1861933944.html

Бойцы ЗВО не исключили контрнаступления ВСУ на Кременском участке

Бойцы ЗВО не исключили контрнаступления ВСУ на Кременском участке - РИА Новости, 30.03.2023

Бойцы ЗВО не исключили контрнаступления ВСУ на Кременском участке

Бойцы Западного военного округа ВС РФ заявили о готовности отразить возможное контрнаступление украинской армии на кременском участке фронта в Донбассе. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T18:06

2023-03-30T18:06

2023-03-30T18:06

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

луганская народная республика

вооруженные силы рф

западный военный округ (зво)

киев

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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Бойцы Западного военного округа ВС РФ заявили о готовности отразить возможное контрнаступление украинской армии на кременском участке фронта в Донбассе. Ранее в Луганской Народной Республике заявляли, что Киев подводит вооружение и технику в Харьковскую область, а также на луганское направление. "Противник свои силы сейчас копит, уже знаем где и предпринимаем меры, чтобы в последующем пресечь попытки контрнаступления", - рассказал РИА Новости боец 20-й армии Западного военного округа, выполняющий ряд задач на данном направлении. "Свои "птички" запускаем, наблюдаем за всем этим, обстановка в наших руках. Постоянно за ними наблюдаем, производим разведку, мы готовы отразить контрнаступление противника в любой момент", - рассказал боец ЗВО. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

луганская народная республика

киев

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в мире, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы рф, западный военный округ (зво), киев