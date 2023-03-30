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Премьер Госсовета КНР заявил о восстановлении китайской экономики

Премьер Госсовета КНР заявил о восстановлении китайской экономики - РИА Новости, 30.03.2023

Премьер Госсовета КНР заявил о восстановлении китайской экономики

Китайская экономика с начала года демонстрирует воодушевляющее восстановление, заявил в четверг премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая на Азиатском... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T06:54

2023-03-30T06:54

2023-03-30T07:00

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хайнань

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ли цян

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ПЕКИН, 30 мар - РИА Новости. Китайская экономика с начала года демонстрирует воодушевляющее восстановление, заявил в четверг премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая на Азиатском экономическом форуме в Боао на китайском острове Хайнань. "В первые два месяца этого года китайская экономика продемонстрировала воодушевляющую динамику восстановления. Ситуация в марте оказалась даже лучше, чем в январе и феврале", - заявил Ли Цян, трансляцию его выступления вело Центральное телевидение Китая По словам премьера Госсовета КНР, основные экономические показатели, включая рост потребления и инвестиций, занятость и цены, в целом оставались стабильными, а рыночные ожидания улучшились. Ли Цян подчеркнул, что Китай продолжит стремиться к прогрессу, отдавая приоритет стабильному развитию, сочетать стратегию расширения внутреннего спроса с углублением структурной реформы со стороны предложения, внедрять новые меры для расширения доступа к рынку и улучшения делового климата, а также эффективно предотвращать и устранять основные риски и обеспечивать общую стабильность финансового сектора страны. Ранее Ли Цян заявил, что Китаю в этом году будет непросто достичь установленной цели роста ВВП в 5%, учитывая новые вызовы и высокую базу, для этого правительству нужно будет удвоить прилагаемые усилия. Согласно плану на 2023 год, китайские власти прогнозируют рост ВВП примерно в 5%. При этом эксперты более оптимистичны в отношении экономического развития страны. Так, бывший директор Центра мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин заявила РИА Новости, что темпы роста экономики КНР вполне могут составить 6%. По ее словам, нынешнее правительство не захотело называть слишком большую цифру, а указало в прогнозе 5%, так как в прошлом году прогнозировавшихся показателей достичь не удалось. ВВП Китая по итогам 2022 года на фоне многочисленных локальных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки вырос на 3% по сравнению 2021 годом, что оказалось ниже официального прогноза, составлявшего примерно 5,5%. Объем ВВП составил 121,02 триллиона юаней (17,95 триллиона долларов). Азиатский экономический форум, который неформально называют "восточным Давосом", во вторник открылся в Боао на китайском острове Хайнань. В этом году форум проходит с 28 по 31 марта под девизом "Неопределенный мир: единство и сотрудничество для преодоления вызовов, открытость и инклюзивность для содействия развитию". Впервые с начала пандемии мероприятие проходит полностью в офлайн-формате. Азиатский форум в Боао был учрежден в 2001 году. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.

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в мире, китай, хайнань, азия, ли цян