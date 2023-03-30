https://ria.ru/20230330/kitay-1861939550.html

Эксперты рассказали, как получить визу в Китай

Эксперты рассказали, как получить визу в Китай - РИА Новости, 30.03.2023

Эксперты рассказали, как получить визу в Китай

Многие туристы, по словам агентов, интересуются визами в Китай, однако на ближайшие несколько недель свободных слотов в консульстве нет, эксперты рассказали,... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T19:12

2023-03-30T19:12

2023-03-30T19:12

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Многие туристы, по словам агентов, интересуются визами в Китай, однако на ближайшие несколько недель свободных слотов в консульстве нет, эксперты рассказали, как можно ускорить процесс, сообщает TourDom.ru.В визовом центре VFS Global в Москве отметили, что сейчас доступны для записи лишь даты в конце мая – начале июня. За помощь в оформлении документов и подачу их в консульство берут 18,5 тысячи рублей. Есть и ускоренная процедура – подать документы через две-три недели. В этом случае придется заплатить 35 тысяч рублей.Клиента попросят предоставить брони билетов и отеля плюс страховку. На рассмотрение в консульстве уходит около недели. Некоторые посредники в Москве берут за свои услуги около 50 тысяч рублей, обещая оформить визу за 1,5–2 недели.В Едином визовом центре в Петербурге сказали, что быстрее, чем за полтора месяца, сделать визу не получится – ближайшая запись возможна лишь на конец апреля. А все из-за того, что консульство занято оформлением бизнес-виз, за которыми россияне обращались до возобновления выдачи туристических. В Северной столице за оформление документов "под ключ", включая сервисный сбор, берут 32,5 тысячи рублей. Туристу останется предоставить загранпаспорт, российский паспорт, справку с работы и банка, а также "фото, как на шенген".Лучше всего ситуация в Хабаровске – и сроки короче, и цены ниже. В одной из компаний сообщили, что однократная виза и полное оформление документов стоит 18 тысяч рублей. В консульстве рассматривают заявление семь дней. Если нужно быстрее – доплата 2,5 тысячи рублей. С момента обращения до получения визы, говорят, пройдет около полутора-двух недель.При этом некоторые туристы из Хабаровска и Владивостока уже сейчас тестируют безвизовый маршрут через Харбин с приглашением от китайской стороны – получают визу по прибытии. С таким документом можно путешествовать по Китаю в течение месяца.

https://ria.ru/20230323/kitay-1860006749.html

китай

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, китай, визы, куда можно лететь