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СМИ: только половина истребителей F-35 ВВС США готова к выполнению задач - РИА Новости, 30.03.2023
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01:31 30.03.2023 (обновлено: 03:42 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/istrebiteli-1861724438.html
СМИ: только половина истребителей F-35 ВВС США готова к выполнению задач
СМИ: только половина истребителей F-35 ВВС США готова к выполнению задач - РИА Новости, 30.03.2023
СМИ: только половина истребителей F-35 ВВС США готова к выполнению задач
Генерал-лейтенант ВВС США Майкл Шмидт заявил, что только около половины истребителей F-35 из парка США готовы к выполнению задач, передает агентство Bloomberg... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T01:31
2023-03-30T03:42
в мире
сша
f-35
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Генерал-лейтенант ВВС США Майкл Шмидт заявил, что только около половины истребителей F-35 из парка США готовы к выполнению задач, передает агентство Bloomberg со ссылкой на письменные показания генерала, подготовленные для слушаний в авиационном подкомитете комитета палаты представителей США по делам вооруженных сил. По информации агентства, целевой показатель составляет 65 процентов. "По словам руководителя программы генерал-лейтенанта Майкла Шмидта, по состоянию на февраль среднемесячный показатель готовых к выполнению задач истребителей в парке США, насчитывающем более 540 истребителей F-35, составлял 53,1 процента", — говорится в публикации. Как отмечается, это значит, что они могут выполнять по меньшей мере некоторые из требуемых задач, таких как боевые полеты, демонстрационные полеты, тренировки и испытания. При этом Шмидт указал, что доля самолетов, способных выполнять все свои задачи, составляла менее 30 процентов. Шмидт назвал такое положение дел неприемлемым и заявил, что намерен увеличить показатели готовности по меньшей мере на десять процентов за год. Агентство добавило со ссылкой на предварительный доклад счетной палаты США, что система, обеспечивающая охлаждение двигателя F-35 расценена как "недостаточно эффективная". Подчеркивается, что это приводит к сокращению срока службы двигателя.
https://ria.ru/20230330/senator-1861721262.html
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в мире, сша, f-35
В мире, США, F-35
СМИ: только половина истребителей F-35 ВВС США готова к выполнению задач

Bloomberg: только половина истребителей F-35 США готова к выполнению боевых задач

© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Christine GroeningАмериканский истребитель F-35
Американский истребитель F-35
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Christine Groening
Американский истребитель F-35. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Генерал-лейтенант ВВС США Майкл Шмидт заявил, что только около половины истребителей F-35 из парка США готовы к выполнению задач, передает агентство Bloomberg со ссылкой на письменные показания генерала, подготовленные для слушаний в авиационном подкомитете комитета палаты представителей США по делам вооруженных сил.
По информации агентства, целевой показатель составляет 65 процентов.
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"По словам руководителя программы генерал-лейтенанта Майкла Шмидта, по состоянию на февраль среднемесячный показатель готовых к выполнению задач истребителей в парке США, насчитывающем более 540 истребителей F-35, составлял 53,1 процента", — говорится в публикации.
Как отмечается, это значит, что они могут выполнять по меньшей мере некоторые из требуемых задач, таких как боевые полеты, демонстрационные полеты, тренировки и испытания. При этом Шмидт указал, что доля самолетов, способных выполнять все свои задачи, составляла менее 30 процентов.
Шмидт назвал такое положение дел неприемлемым и заявил, что намерен увеличить показатели готовности по меньшей мере на десять процентов за год.
Агентство добавило со ссылкой на предварительный доклад счетной палаты США, что система, обеспечивающая охлаждение двигателя F-35 расценена как "недостаточно эффективная". Подчеркивается, что это приводит к сокращению срока службы двигателя.
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