https://ria.ru/20230330/istrebiteli-1861724438.html

СМИ: только половина истребителей F-35 ВВС США готова к выполнению задач

СМИ: только половина истребителей F-35 ВВС США готова к выполнению задач - РИА Новости, 30.03.2023

СМИ: только половина истребителей F-35 ВВС США готова к выполнению задач

Генерал-лейтенант ВВС США Майкл Шмидт заявил, что только около половины истребителей F-35 из парка США готовы к выполнению задач, передает агентство Bloomberg... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T01:31

2023-03-30T01:31

2023-03-30T03:42

в мире

сша

f-35

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571733692_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_28a76ca88720285e8ba57c7396c2f0a7.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Генерал-лейтенант ВВС США Майкл Шмидт заявил, что только около половины истребителей F-35 из парка США готовы к выполнению задач, передает агентство Bloomberg со ссылкой на письменные показания генерала, подготовленные для слушаний в авиационном подкомитете комитета палаты представителей США по делам вооруженных сил. По информации агентства, целевой показатель составляет 65 процентов. "По словам руководителя программы генерал-лейтенанта Майкла Шмидта, по состоянию на февраль среднемесячный показатель готовых к выполнению задач истребителей в парке США, насчитывающем более 540 истребителей F-35, составлял 53,1 процента", — говорится в публикации. Как отмечается, это значит, что они могут выполнять по меньшей мере некоторые из требуемых задач, таких как боевые полеты, демонстрационные полеты, тренировки и испытания. При этом Шмидт указал, что доля самолетов, способных выполнять все свои задачи, составляла менее 30 процентов. Шмидт назвал такое положение дел неприемлемым и заявил, что намерен увеличить показатели готовности по меньшей мере на десять процентов за год. Агентство добавило со ссылкой на предварительный доклад счетной палаты США, что система, обеспечивающая охлаждение двигателя F-35 расценена как "недостаточно эффективная". Подчеркивается, что это приводит к сокращению срока службы двигателя.

https://ria.ru/20230330/senator-1861721262.html

https://ria.ru/20230329/istrebiteli-1861530360.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, f-35