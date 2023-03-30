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Россия выразила обеспокоенность в ООН возвращением нацистской идеологии - РИА Новости, 30.03.2023
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00:01 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/ideologiya-1861720858.html
Россия выразила обеспокоенность в ООН возвращением нацистской идеологии
Россия выразила обеспокоенность в ООН возвращением нацистской идеологии - РИА Новости, 30.03.2023
Россия выразила обеспокоенность в ООН возвращением нацистской идеологии
Нынешняя ситуация в мире показывает, насколько актуальна и приоритетна борьба с возвращением нацистской идеологии, в том числе для России, заявила на 52 сессии... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T00:01
2023-03-30T00:01
в мире
россия
украина
израиль
сергей лавров
оон
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ЖЕНЕВА, 29 мар - РИА Новости. Нынешняя ситуация в мире показывает, насколько актуальна и приоритетна борьба с возвращением нацистской идеологии, в том числе для России, заявила на 52 сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН председатель российской делегации Кристина Сукачёва. "Отрадно, что большинство стран мира по-прежнему объективно оценивает итоги Второй мировой войны и понимает важность сохранения основополагающих принципов ООН для предотвращения повторения в будущем ужасов войны, порожденных преступной идеологией и практикой нацизма. Текущая ситуация в мире наглядно доказывает актуальность и злободневность данной приоритетной для России и наших единомышленников инициативы", - сказала она. Сукачёва добавила, что тема борьбы с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью является одним из приоритетов для России в правозащитной области. "С тех пор мы стали свидетелями многих серьезных перемен в мире, однако расизм, расовая дискриминация и связанная с ними нетерпимость никуда не исчезли. Эта проблема уходит корнями в постыдное колониальное прошлое некоторых государств", - считает дипломат. Она выразила сожаление, что усилия международного сообщества по исправлению этой исторической несправедливости "до сих пор не увенчались успехом". Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия видит, что прямой нацизм охватывает все больше и больше европейских стран. В ноябре 2022 года Третий комитет ГА ООН принял проект резолюции "Борьба с героизацией нацизма , неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Голосование по нему проходит ежегодно. В этом году за него голосовали 106 стран, в том числе, как всегда, Израиль. Однако против в этом году проголосовали не только США и Украина (как было в последние годы), среди тех, кто не поддержал проект, оказались Германия, Британия, Франция, Япония, Италия, Грузия, страны Балтии, Венгрия. Страны, голосовавшие против, аргументировали свою позицию в основном тем, что Россия якобы эксплуатирует тему борьбы с неонацизмом в целях проведения спецоперации на Украине. Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".
https://ria.ru/20230322/shizofreniya-1859650980.html
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в мире, россия, украина, израиль, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Украина, Израиль, Сергей Лавров, ООН
Россия выразила обеспокоенность в ООН возвращением нацистской идеологии

Россия в СПЧ ООН заявила об актуальности борьбы с возвращением нацистской идеологии

© Фото : UN Photo / Jean-Marc FerréЗдание Совета по правам человека ООН в Женеве
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : UN Photo / Jean-Marc Ferré
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 29 мар - РИА Новости. Нынешняя ситуация в мире показывает, насколько актуальна и приоритетна борьба с возвращением нацистской идеологии, в том числе для России, заявила на 52 сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН председатель российской делегации Кристина Сукачёва.
"Отрадно, что большинство стран мира по-прежнему объективно оценивает итоги Второй мировой войны и понимает важность сохранения основополагающих принципов ООН для предотвращения повторения в будущем ужасов войны, порожденных преступной идеологией и практикой нацизма. Текущая ситуация в мире наглядно доказывает актуальность и злободневность данной приоритетной для России и наших единомышленников инициативы", - сказала она.
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Сукачёва добавила, что тема борьбы с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью является одним из приоритетов для России в правозащитной области.
"С тех пор мы стали свидетелями многих серьезных перемен в мире, однако расизм, расовая дискриминация и связанная с ними нетерпимость никуда не исчезли. Эта проблема уходит корнями в постыдное колониальное прошлое некоторых государств", - считает дипломат.
Она выразила сожаление, что усилия международного сообщества по исправлению этой исторической несправедливости "до сих пор не увенчались успехом".
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия видит, что прямой нацизм охватывает все больше и больше европейских стран.
В ноябре 2022 года Третий комитет ГА ООН принял проект резолюции "Борьба с героизацией нацизма , неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Голосование по нему проходит ежегодно. В этом году за него голосовали 106 стран, в том числе, как всегда, Израиль. Однако против в этом году проголосовали не только США и Украина (как было в последние годы), среди тех, кто не поддержал проект, оказались Германия, Британия, Франция, Япония, Италия, Грузия, страны Балтии, Венгрия. Страны, голосовавшие против, аргументировали свою позицию в основном тем, что Россия якобы эксплуатирует тему борьбы с неонацизмом в целях проведения спецоперации на Украине.
Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Прямой нацизм охватывает все больше европейских стран, заявил Лавров
14 марта, 12:12
 
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