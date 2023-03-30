https://ria.ru/20230330/graffiti-1861875730.html

В Южно-Сахалинске заменят закрашенное граффити с Земфирой*

В Южно-Сахалинске заменят закрашенное граффити с Земфирой* - РИА Новости, 30.03.2023

В Южно-Сахалинске заменят закрашенное граффити с Земфирой*

Граффити с изображением Земфиры* в Южно-Сахалинске заменит другой рисунок, сообщили РИА Новости в администрации областного центра. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T17:24

2023-03-30T17:24

2023-03-30T17:24

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земфира

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мар – РИА Новости. Граффити с изображением Земфиры* в Южно-Сахалинске заменит другой рисунок, сообщили РИА Новости в администрации областного центра. В пресс-службе мэрии объяснили, что "к депутату Сахалинской областной думы Александру Шарифулину обратились жители микрорайона, где располагался объект с изображением певицы Земфиры*". Его попросили посодействовать в размещении здесь другого изображения, "которое было бы связано, например, с островом. Министерство юстиции России 10 февраля внесло певицу Земфиру* в список иноагентов, и уже на следующий день депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин предложил убрать ее изображение с городской улицы. О том, что коммунальщики закрасили граффити, стало известно вчера, 29 марта. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230309/aktery-1855735367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, южно-сахалинск, земфира