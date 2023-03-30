https://ria.ru/20230330/graffiti-1861875730.html
В Южно-Сахалинске заменят закрашенное граффити с Земфирой*
В Южно-Сахалинске заменят закрашенное граффити с Земфирой* - РИА Новости, 30.03.2023
В Южно-Сахалинске заменят закрашенное граффити с Земфирой*
Граффити с изображением Земфиры* в Южно-Сахалинске заменит другой рисунок, сообщили РИА Новости в администрации областного центра. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:24
2023-03-30T17:24
2023-03-30T17:24
культура
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южно-сахалинск
земфира
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мар – РИА Новости. Граффити с изображением Земфиры* в Южно-Сахалинске заменит другой рисунок, сообщили РИА Новости в администрации областного центра. В пресс-службе мэрии объяснили, что "к депутату Сахалинской областной думы Александру Шарифулину обратились жители микрорайона, где располагался объект с изображением певицы Земфиры*". Его попросили посодействовать в размещении здесь другого изображения, "которое было бы связано, например, с островом. Министерство юстиции России 10 февраля внесло певицу Земфиру* в список иноагентов, и уже на следующий день депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин предложил убрать ее изображение с городской улицы. О том, что коммунальщики закрасили граффити, стало известно вчера, 29 марта. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230309/aktery-1855735367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, южно-сахалинск, земфира
Культура, Новости культуры, Южно-Сахалинск, Земфира
В Южно-Сахалинске заменят закрашенное граффити с Земфирой*
Закрашенное граффити с Земфирой* в Южно-Сахалинске заменит другой рисунок
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мар – РИА Новости. Граффити с изображением Земфиры* в Южно-Сахалинске заменит другой рисунок, сообщили РИА Новости в администрации областного центра.
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"В настоящее время поверхность трансформаторной подстанции, на которой ранее находилось граффити с певицей, подготовлена для предстоящих работ. Эскиз будущего рисунка обсудят на собрании жильцов с участием Александра Шарифулина", — уточнил собеседник агентства.
В пресс-службе мэрии объяснили, что "к депутату Сахалинской областной думы Александру Шарифулину обратились жители микрорайона, где располагался объект с изображением певицы Земфиры*". Его попросили посодействовать в размещении здесь другого изображения, "которое было бы связано, например, с островом.
Министерство юстиции России 10 февраля внесло певицу Земфиру* в список иноагентов, и уже на следующий день депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин предложил убрать ее изображение с городской улицы. О том, что коммунальщики закрасили граффити, стало
известно вчера, 29 марта.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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