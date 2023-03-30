https://ria.ru/20230330/glyukoza-1861660998.html

"Сейчас вешу 49": Глюкоза раскрыла секрет своей стройности

"Сейчас вешу 49": Глюкоза раскрыла секрет своей стройности - РИА Новости, 30.03.2023

"Сейчас вешу 49": Глюкоза раскрыла секрет своей стройности

Певица и актриса Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) раскрыла секрет красивой фигуры в своем Telegram-канале. По словам артистки, она старается не употреблять... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T04:45

2023-03-30T04:45

2023-03-30T04:45

шоубиз

глюкоза (наталья ионова)

знаменитости

здоровый образ жизни (зож)

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Певица и актриса Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) раскрыла секрет красивой фигуры в своем Telegram-канале. По словам артистки, она старается не употреблять сахар и отдает предпочтение белковой пище. Артистка добавила, что не приветствует строгие ограничения в питании. По словам певицы, она сидела на диете всего один раз в жизни. Исполнительница добавила, что секрет ее стройности состоит не только в занятиях спортом и правильном питании, но и в генетике. Наталья Чистякова-Ионова часто хвастается стройной фигурой в Сети. Правда, ее подписчики неоднозначно реагируют на эффектные снимки. Некоторые, например, считают звезду слишком худой, а кому-то не нравятся ее слишком откровенные наряды. Сама певица не реагирует на комментарии хейтеров.

https://ria.ru/20221205/glyukoza-1836451191.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

глюкоза (наталья ионова), знаменитости, здоровый образ жизни (зож)