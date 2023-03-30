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"Сейчас вешу 49": Глюкоза раскрыла секрет своей стройности - РИА Новости, 30.03.2023
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Шоубиз
 
04:45 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/glyukoza-1861660998.html
"Сейчас вешу 49": Глюкоза раскрыла секрет своей стройности
"Сейчас вешу 49": Глюкоза раскрыла секрет своей стройности - РИА Новости, 30.03.2023
"Сейчас вешу 49": Глюкоза раскрыла секрет своей стройности
Певица и актриса Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) раскрыла секрет красивой фигуры в своем Telegram-канале. По словам артистки, она старается не употреблять... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T04:45
2023-03-30T04:45
шоубиз
глюкоза (наталья ионова)
знаменитости
здоровый образ жизни (зож)
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Певица и актриса Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) раскрыла секрет красивой фигуры в своем Telegram-канале. По словам артистки, она старается не употреблять сахар и отдает предпочтение белковой пище. Артистка добавила, что не приветствует строгие ограничения в питании. По словам певицы, она сидела на диете всего один раз в жизни. Исполнительница добавила, что секрет ее стройности состоит не только в занятиях спортом и правильном питании, но и в генетике. Наталья Чистякова-Ионова часто хвастается стройной фигурой в Сети. Правда, ее подписчики неоднозначно реагируют на эффектные снимки. Некоторые, например, считают звезду слишком худой, а кому-то не нравятся ее слишком откровенные наряды. Сама певица не реагирует на комментарии хейтеров.
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глюкоза (наталья ионова), знаменитости, здоровый образ жизни (зож)
Шоубиз, Глюкоза (Наталья Ионова), Знаменитости, Здоровый образ жизни (ЗОЖ)
"Сейчас вешу 49": Глюкоза раскрыла секрет своей стройности

Певица Глюкоза раскрыла секрет своей стройной фигуры и рассказала о рационе

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Глюкоза
Певица Глюкоза - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Певица и актриса Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) раскрыла секрет красивой фигуры в своем Telegram-канале. По словам артистки, она старается не употреблять сахар и отдает предпочтение белковой пище.
«

"Дома у нас только полезная еда. Сладкое стараюсь выбирать без сахара. Желудок у меня ужасно капризный: порции должны быть маленькими, не жирными, но питательными и здоровыми. Я стараюсь сохранять белковую пищу в рационе и, конечно, овощи", – рассказала Глюкоза.

Артистка добавила, что не приветствует строгие ограничения в питании. По словам певицы, она сидела на диете всего один раз в жизни.
«

"Я никогда не сидела на диетах. Только после беременности первой. Когда иду в ресторан, ем все. В гримерках всегда есть колбаска, специально не убираю ее из райдера. Тоже люблю ее иногда. Все хорошо в меру. Найдите золотую середину и не забывайте про физические нагрузки", – посоветовала певица.

Исполнительница добавила, что секрет ее стройности состоит не только в занятиях спортом и правильном питании, но и в генетике.
«
"Сейчас вешу 49. Мне сложно добирать вес. Я в папу, у меня астеничная фигура. Так что поправляюсь я сложно", – заключила певица.
Наталья Чистякова-Ионова часто хвастается стройной фигурой в Сети. Правда, ее подписчики неоднозначно реагируют на эффектные снимки. Некоторые, например, считают звезду слишком худой, а кому-то не нравятся ее слишком откровенные наряды. Сама певица не реагирует на комментарии хейтеров.
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