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В ГД внесли проект о биоресурсных коллекциях - РИА Новости, 30.03.2023
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17:51 30.03.2023 (обновлено: 18:25 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/genetika-1861923113.html
В ГД внесли проект о биоресурсных коллекциях
В ГД внесли проект о биоресурсных коллекциях - РИА Новости, 30.03.2023
В ГД внесли проект о биоресурсных коллекциях
В Госдуму внесен законопроект о сохранении генетических ресурсов в биологических коллекциях, также проектом устанавливается основная терминология в этой сфере,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:51
2023-03-30T18:25
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о сохранении генетических ресурсов в биологических коллекциях, также проектом устанавливается основная терминология в этой сфере, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается установить в первую очередь основы безопасного и стабильного гарантированного сохранения генетических ресурсов, содержащихся в биологических (биоресурсных) коллекциях. Данные ресурсы, накапливаемые в коллекциях, в ряде случаев на протяжении веков, при их утрате не могут быть восполнены, а значит будет утрачена значительная часть уникальных данных", - сказано в пояснительной записке к проекту. Согласно авторам законопроекта, проектом утверждается терминология в области обеспечения сохранения и развития биологических коллекций, создания и функционирования биоресурсных центров. В том числе закрепляются понятия: "биологическая (биоресурсная) коллекция", "образец биологической (биоресурсной) коллекции", "материал образца биологической (биоресурсной) коллекции", "особо ценный образец генетических ресурсов", "биоресурсный центр", "Фонд биологических (биоресурсных) коллекций Российской Федерации". В пояснительной записке уточняется что положения проекта не применяются к созданию, формированию, сохранению, развитию, изучению и использованию "коллекций патогенных микроорганизмов и вирусов, государственной коллекции представителей нормальной микрофлоры человека, сельскохозяйственных животных и растений, а также криогенных банков образцов природных нормальных микробиоценозов". При этом действие проекта распространяется на биологические коллекции, которые находятся в собственности РФ и ее субъектов, на работу биоресурсных центров, созданных РФ и ее субъектами. Законопроектом предусматривается, что все находящиеся на территории России биологические коллекции формирует Фонд биологических (биоресурсных) коллекций РФ. Такие коллекции подлежат учёту посредством введения Госреестра биологических коллекций РФ. Такой реестр, который будет являться государственной информационной системой, будет состоять из трёх сегментов: реестр национальных коллекций особо ценных образцов генетических ресурсов и биологических (биоресурсных) коллекций, национальные каталоги особо ценных образцов генетических ресурсов и каталоги биологических (биоресурсных) коллекций. "Законопроект предусматривает формирование системы управления биологическими (биоресурсными) коллекциями посредством наделения научных или образовательных организаций статусом биоресурсных центров", - добавляется в пояснительной записке.
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
В ГД внесли проект о биоресурсных коллекциях

В ГД внесли проект о сохранении генетических ресурсов в биологических коллекциях

© РИА Новости / Илья НаймушинБиолог
Биолог - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Биолог. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о сохранении генетических ресурсов в биологических коллекциях, также проектом устанавливается основная терминология в этой сфере, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается установить в первую очередь основы безопасного и стабильного гарантированного сохранения генетических ресурсов, содержащихся в биологических (биоресурсных) коллекциях. Данные ресурсы, накапливаемые в коллекциях, в ряде случаев на протяжении веков, при их утрате не могут быть восполнены, а значит будет утрачена значительная часть уникальных данных", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Согласно авторам законопроекта, проектом утверждается терминология в области обеспечения сохранения и развития биологических коллекций, создания и функционирования биоресурсных центров. В том числе закрепляются понятия: "биологическая (биоресурсная) коллекция", "образец биологической (биоресурсной) коллекции", "материал образца биологической (биоресурсной) коллекции", "особо ценный образец генетических ресурсов", "биоресурсный центр", "Фонд биологических (биоресурсных) коллекций Российской Федерации".
В пояснительной записке уточняется что положения проекта не применяются к созданию, формированию, сохранению, развитию, изучению и использованию "коллекций патогенных микроорганизмов и вирусов, государственной коллекции представителей нормальной микрофлоры человека, сельскохозяйственных животных и растений, а также криогенных банков образцов природных нормальных микробиоценозов".
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При этом действие проекта распространяется на биологические коллекции, которые находятся в собственности РФ и ее субъектов, на работу биоресурсных центров, созданных РФ и ее субъектами.
Законопроектом предусматривается, что все находящиеся на территории России биологические коллекции формирует Фонд биологических (биоресурсных) коллекций РФ.
Такие коллекции подлежат учёту посредством введения Госреестра биологических коллекций РФ. Такой реестр, который будет являться государственной информационной системой, будет состоять из трёх сегментов: реестр национальных коллекций особо ценных образцов генетических ресурсов и биологических (биоресурсных) коллекций, национальные каталоги особо ценных образцов генетических ресурсов и каталоги биологических (биоресурсных) коллекций.
"Законопроект предусматривает формирование системы управления биологическими (биоресурсными) коллекциями посредством наделения научных или образовательных организаций статусом биоресурсных центров", - добавляется в пояснительной записке.
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