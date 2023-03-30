https://ria.ru/20230330/farmproizvodstvo-1861930180.html

"Промомед" запустил в Саранске одно из крупнейших в стране фармпроизводств

"Промомед" запустил в Саранске одно из крупнейших в стране фармпроизводств - РИА Новости, 30.03.2023

"Промомед" запустил в Саранске одно из крупнейших в стране фармпроизводств

Производство фармацевтических субстанций по 130 наименованиям для изготовления лекарств запустили в четверг в Саранске на заводе "Биохимик" группы компаний... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T17:59

2023-03-30T17:59

2023-03-30T18:12

промомед

импортозамещение

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владимир путин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар — РИА Новости. Производство фармацевтических субстанций по 130 наименованиям для изготовления лекарств запустили в четверг в Саранске на заводе "Биохимик" группы компаний "Промомед". В открытии новых фармацевтических производств в Мордовии, а также в Калининградской области и Санкт-Петербурге в четверг в режиме видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин. Он отметил, что до последнего времени львиную долю фармацевтических субстанций привозили из-за рубежа и открытие нового производства делает весомый вклад в изменение этой ситуации. В свою очередь глава Мордовии Артем Здунов сообщил, что в республике "решили заняться фармацевтической отраслью системно, всерьез и надолго". "Три месяца назад мы открыли цех по таблетированному производству – это 1 миллиард таблеток в год, это один ведущих цехов на территории Европы и нашей страны. Сейчас открываем производство субстанций для антибиотиков, противовирусных препаратов. До конца года еще 2 цеха откроем", - рассказал глава региона. Здунов отметил, что открытию производства субстанций предшествует большая работа по разработке препаратов. "Нашим производителям иногда приходится обращаться к зарубежным лабораториям. Мы хотим обеспечить здесь свою полную независимость. Поэтому мы прорабатываем вопрос создания в федерального центра в республике, который позволит разрабатывать лекарства", - сказал он журналистам после церемонии.В декабре 2022 года на заводе "Биохимик" было запущено высокотехнологичное таблеточное производство, где вместо человеческого труда используются технологии вакуумной передачи. Производство оснащено самыми современными технологиями, в том числе для изготовления многослойных и сложнокомпонентных таблеток, производимых в условиях фоточувствительности и нулевой влажности. ГК "Промомед" — российская фармацевтическая компания, которая специализируется на разработке, производстве и продвижении лекарственных препаратов, применяемых в таких областях медицины, как борьба с инфекциями (противовирусные и антибиотики), эндокринология, неврология, онкология, общая терапия. Компания является одним из российских лидеров по производству препаратов для терапии COVID-19. В продуктовом портфеле компании насчитывается более 250 лекарственных препаратов, 80% которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Свыше 100 новых препаратов находятся на разной стадии разработки и регистрации. Основной производственной площадкой компании является завод "Биохимик" в Саранске.

https://ria.ru/20220617/sotrudnichestvo-1796335434.html

https://ria.ru/20221227/farmsubstantsii_promomed-1821217314.html

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Алёна Пава

промомед, импортозамещение, новости компаний - экономика, республика мордовия, экономика, россия, саранск, владимир путин, артем здунов, калининградская область