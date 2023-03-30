"Промомед" запустил в Саранске одно из крупнейших в стране фармпроизводств
© Фото : Пресс-центр Республики Мордовия"Промомед" запустил в Саранске одно из крупнейших в стране фармпроизводств
© Фото : Пресс-центр Республики Мордовия
"Промомед" запустил в Саранске одно из крупнейших в стране фармпроизводств
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар — РИА Новости. Производство фармацевтических субстанций по 130 наименованиям для изготовления лекарств запустили в четверг в Саранске на заводе "Биохимик" группы компаний "Промомед".
В открытии новых фармацевтических производств в Мордовии, а также в Калининградской области и Санкт-Петербурге в четверг в режиме видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин.
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"Сегодня мы открываем один из самых крупных в стране заводов по производству фармацевтических субстанций. Это более 340 тонн продукции в год, это до 150 наименований высокотехнологичных субстанций. Это семь независимых производственных линий, две из которых будут синтезировать онкологические молекулы (для изготовления противоопухолевых препаратов). Большинство оборудования произведено в России, все технологические решения стопроцентно российские. Это больше 120 новых рабочих мест. И это новое слово в обеспечении завода собственным сырьем. Это и есть укрепление лекарственного суверенитета страны" - заявил на церемонии открытия председатель совета директоров фармацевтической компании Петр Белый.
Он отметил, что до последнего времени львиную долю фармацевтических субстанций привозили из-за рубежа и открытие нового производства делает весомый вклад в изменение этой ситуации.
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"Кроме того, собственный синтез субстанций – это прямой доступ к инновациям, к созданию оригинальных препаратов. Здесь мы будем создавать лекарства для таких болезней, которые раньше не лечились. Для страны сейчас создание фармацевтических субстанций также важно, как полеты в космос", - подчеркнул Белый.
В свою очередь глава Мордовии Артем Здунов сообщил, что в республике "решили заняться фармацевтической отраслью системно, всерьез и надолго". "Три месяца назад мы открыли цех по таблетированному производству – это 1 миллиард таблеток в год, это один ведущих цехов на территории Европы и нашей страны. Сейчас открываем производство субстанций для антибиотиков, противовирусных препаратов. До конца года еще 2 цеха откроем", - рассказал глава региона.
Здунов отметил, что открытию производства субстанций предшествует большая работа по разработке препаратов. "Нашим производителям иногда приходится обращаться к зарубежным лабораториям. Мы хотим обеспечить здесь свою полную независимость. Поэтому мы прорабатываем вопрос создания в федерального центра в республике, который позволит разрабатывать лекарства", - сказал он журналистам после церемонии.
В декабре 2022 года на заводе "Биохимик" было запущено высокотехнологичное таблеточное производство, где вместо человеческого труда используются технологии вакуумной передачи. Производство оснащено самыми современными технологиями, в том числе для изготовления многослойных и сложнокомпонентных таблеток, производимых в условиях фоточувствительности и нулевой влажности.
ГК "Промомед" — российская фармацевтическая компания, которая специализируется на разработке, производстве и продвижении лекарственных препаратов, применяемых в таких областях медицины, как борьба с инфекциями (противовирусные и антибиотики), эндокринология, неврология, онкология, общая терапия. Компания является одним из российских лидеров по производству препаратов для терапии COVID-19. В продуктовом портфеле компании насчитывается более 250 лекарственных препаратов, 80% которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Свыше 100 новых препаратов находятся на разной стадии разработки и регистрации. Основной производственной площадкой компании является завод "Биохимик" в Саранске.