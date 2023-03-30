https://ria.ru/20230330/dolschiki-1861916033.html

В Якутии восстановят права дольщиков по десяти проблемным объектам

В Якутии восстановят права дольщиков по десяти проблемным объектам - РИА Новости, 30.03.2023

В Якутии восстановят права дольщиков по десяти проблемным объектам

В Якутии до конца 2023 года восстановят права дольщиков по 10 проблемным объектам, вошедшим в программу федерального "Фонда развития территорий", сообщает... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T17:30

2023-03-30T17:30

2023-03-30T17:30

республика саха (якутия)

общество

жилье

россия

владивосток

дальний восток

айсен николаев

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ЯКУТСК, 30 мар - РИА Новости. В Якутии до конца 2023 года восстановят права дольщиков по 10 проблемным объектам, вошедшим в программу федерального "Фонда развития территорий", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Глава региона Айсен Николаев в четверг принял участие на заседании Совета Дальневосточного федерального округа под председательством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева во Владивостоке, где рассмотрен ход работ по обеспечению прав дольщиков в регионах Дальнего Востока. Как отметил Николаев, в последние годы в Якутии уделяется большое внимание обеспечению прав граждан, попавших в такую сложную ситуацию. "Республика одной из первых вошла в программу федерального "Фонда развития территорий", и сегодня приняты решения по восстановлению прав дольщиков по всем десяти проблемным объектам, вошедшим в программу. Работу по решению вопроса обманутых дольщиков мы должны завершить до конца этого года", – приводятся слова главы региона. Он рассказал, что из десяти проблемных объектов по шести осуществлены выплаты 444 обманутым дольщикам. В декабре 2022 года за счёт софинансирования достроены и введены в эксплуатацию два объекта, восстановлены права 57 обманутых дольщиков. Строительство оставшихся двух объектов завершится до конца текущего года, будут восстановлены права оставшихся 209 дольщиков. Это 32-квартирный жилой дом в микрорайоне "Ильинка" и 16-этажный многоквартирный жилой дом в 11-м квартале по улице Автодорожная города Якутска. По данным региональных властей, сегодня в Едином реестре проблемных объектов кроме двух многоквартирных домов, которые будут сданы до конца 2023 года, находится объект нежилого назначения – гараж со спортивной детской площадкой по улице Пояркова застройщика-банкрота ООО "Ессо-стиль". По нему права граждан-участников долевого строительства будут также восстановлены до конца 2023 года за счёт средств государственного бюджета республики. "Всего с 2018 года по настоящее время в результате планомерной работы с применением региональных мер в Якутии завершены строительство и введены в эксплуатацию 15 проблемных объектов, 1183 обманутых граждан-участников долевого строительства получили свои квартиры и нежилые помещения. Также региональными мерами выведены из "зоны риска" по включению в реестр проблемных объектов 7 объектов, 1016 квартир и нежилых помещений переданы участникам долевого строительства", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230328/razvitie-1861197758.html

https://ria.ru/20230329/proekt-1861535240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жилье, россия, владивосток, дальний восток, айсен николаев