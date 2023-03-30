Рейтинг@Mail.ru
В Якутии восстановят права дольщиков по десяти проблемным объектам - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
17:30 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/dolschiki-1861916033.html
В Якутии восстановят права дольщиков по десяти проблемным объектам
В Якутии восстановят права дольщиков по десяти проблемным объектам - РИА Новости, 30.03.2023
В Якутии восстановят права дольщиков по десяти проблемным объектам
В Якутии до конца 2023 года восстановят права дольщиков по 10 проблемным объектам, вошедшим в программу федерального "Фонда развития территорий", сообщает... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:30
2023-03-30T17:30
республика саха (якутия)
общество
жилье
россия
владивосток
дальний восток
айсен николаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821489118_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9215b62450d911de236365ba05fce599.jpg
ЯКУТСК, 30 мар - РИА Новости. В Якутии до конца 2023 года восстановят права дольщиков по 10 проблемным объектам, вошедшим в программу федерального "Фонда развития территорий", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Глава региона Айсен Николаев в четверг принял участие на заседании Совета Дальневосточного федерального округа под председательством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева во Владивостоке, где рассмотрен ход работ по обеспечению прав дольщиков в регионах Дальнего Востока. Как отметил Николаев, в последние годы в Якутии уделяется большое внимание обеспечению прав граждан, попавших в такую сложную ситуацию. "Республика одной из первых вошла в программу федерального "Фонда развития территорий", и сегодня приняты решения по восстановлению прав дольщиков по всем десяти проблемным объектам, вошедшим в программу. Работу по решению вопроса обманутых дольщиков мы должны завершить до конца этого года", – приводятся слова главы региона. Он рассказал, что из десяти проблемных объектов по шести осуществлены выплаты 444 обманутым дольщикам. В декабре 2022 года за счёт софинансирования достроены и введены в эксплуатацию два объекта, восстановлены права 57 обманутых дольщиков. Строительство оставшихся двух объектов завершится до конца текущего года, будут восстановлены права оставшихся 209 дольщиков. Это 32-квартирный жилой дом в микрорайоне "Ильинка" и 16-этажный многоквартирный жилой дом в 11-м квартале по улице Автодорожная города Якутска. По данным региональных властей, сегодня в Едином реестре проблемных объектов кроме двух многоквартирных домов, которые будут сданы до конца 2023 года, находится объект нежилого назначения – гараж со спортивной детской площадкой по улице Пояркова застройщика-банкрота ООО "Ессо-стиль". По нему права граждан-участников долевого строительства будут также восстановлены до конца 2023 года за счёт средств государственного бюджета республики. "Всего с 2018 года по настоящее время в результате планомерной работы с применением региональных мер в Якутии завершены строительство и введены в эксплуатацию 15 проблемных объектов, 1183 обманутых граждан-участников долевого строительства получили свои квартиры и нежилые помещения. Также региональными мерами выведены из "зоны риска" по включению в реестр проблемных объектов 7 объектов, 1016 квартир и нежилых помещений переданы участникам долевого строительства", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230328/razvitie-1861197758.html
https://ria.ru/20230329/proekt-1861535240.html
россия
владивосток
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821489118_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8dd6251d1e56de3a455c45451eda7c61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жилье, россия, владивосток, дальний восток, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Общество, Жилье, Россия, Владивосток, Дальний Восток, Айсен Николаев
В Якутии восстановят права дольщиков по десяти проблемным объектам

В Якутии до конца 2023 года восстановят права дольщиков по десяти проблемным объектам

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства КузбассаЖилой комплекс
Жилой комплекс - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Жилой комплекс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 30 мар - РИА Новости. В Якутии до конца 2023 года восстановят права дольщиков по 10 проблемным объектам, вошедшим в программу федерального "Фонда развития территорий", сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Глава региона Айсен Николаев в четверг принял участие на заседании Совета Дальневосточного федерального округа под председательством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева во Владивостоке, где рассмотрен ход работ по обеспечению прав дольщиков в регионах Дальнего Востока.
Как отметил Николаев, в последние годы в Якутии уделяется большое внимание обеспечению прав граждан, попавших в такую сложную ситуацию.
"Республика одной из первых вошла в программу федерального "Фонда развития территорий", и сегодня приняты решения по восстановлению прав дольщиков по всем десяти проблемным объектам, вошедшим в программу. Работу по решению вопроса обманутых дольщиков мы должны завершить до конца этого года", – приводятся слова главы региона.
Вид на Якутск - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Орешкину представили мастер-планы развития Якутска и Нерюнгри
28 марта, 12:30
Он рассказал, что из десяти проблемных объектов по шести осуществлены выплаты 444 обманутым дольщикам. В декабре 2022 года за счёт софинансирования достроены и введены в эксплуатацию два объекта, восстановлены права 57 обманутых дольщиков. Строительство оставшихся двух объектов завершится до конца текущего года, будут восстановлены права оставшихся 209 дольщиков. Это 32-квартирный жилой дом в микрорайоне "Ильинка" и 16-этажный многоквартирный жилой дом в 11-м квартале по улице Автодорожная города Якутска.
По данным региональных властей, сегодня в Едином реестре проблемных объектов кроме двух многоквартирных домов, которые будут сданы до конца 2023 года, находится объект нежилого назначения – гараж со спортивной детской площадкой по улице Пояркова застройщика-банкрота ООО "Ессо-стиль". По нему права граждан-участников долевого строительства будут также восстановлены до конца 2023 года за счёт средств государственного бюджета республики.
"Всего с 2018 года по настоящее время в результате планомерной работы с применением региональных мер в Якутии завершены строительство и введены в эксплуатацию 15 проблемных объектов, 1183 обманутых граждан-участников долевого строительства получили свои квартиры и нежилые помещения. Также региональными мерами выведены из "зоны риска" по включению в реестр проблемных объектов 7 объектов, 1016 квартир и нежилых помещений переданы участникам долевого строительства", - добавили в пресс-службе.

Другие новости региона читайте здесь>>

Вид на центральную часть города Якутска - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Глава Якутска рассказал о проекте стоимостью до десяти миллиардов рублей
29 марта, 13:45
 
Республика Саха (Якутия)ОбществоЖильеРоссияВладивостокДальний ВостокАйсен Николаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала