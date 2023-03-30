https://ria.ru/20230330/covid-19-1861780711.html
В России за сутки госпитализировали 1714 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1714 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 30.03.2023
В России за сутки госпитализировали 1714 пациентов с COVID-19
Более 10,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерли 32 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:19
2023-03-30T11:19
2023-03-30T11:19
общество
россия
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 10,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерли 32 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1714 человек, на 77,1% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 63 субъектах, снижение - в 17 регионах, ситуация осталась без изменений в пяти субъектах. "Выздоровело за сутки 12 467 человек, или на 1% меньше в сравнении с 29 марта 2023 годом Выявлено 10 750 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 32 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230314/pandemiya-1857733191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, коронавирус covid-19, распространение коронавируса
Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 1714 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 10 750 новых случаев COVID-19
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 10,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерли 32 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1714 человек, на 77,1% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 63 субъектах, снижение - в 17 регионах, ситуация осталась без изменений в пяти субъектах.
"Выздоровело за сутки 12 467 человек, или на 1% меньше в сравнении с 29 марта 2023 годом Выявлено 10 750 новых случаев COVID-19
. Умерли за сутки 32 человека", - говорится в сообщении.
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