https://ria.ru/20230330/covid-19-1861780711.html

В России за сутки госпитализировали 1714 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1714 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 30.03.2023

В России за сутки госпитализировали 1714 пациентов с COVID-19

Более 10,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерли 32 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:19

2023-03-30T11:19

2023-03-30T11:19

общество

россия

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771251481_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_0e74f776693e76854bfa6b8315d330fc.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 10,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерли 32 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1714 человек, на 77,1% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 63 субъектах, снижение - в 17 регионах, ситуация осталась без изменений в пяти субъектах. "Выздоровело за сутки 12 467 человек, или на 1% меньше в сравнении с 29 марта 2023 годом Выявлено 10 750 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 32 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230314/pandemiya-1857733191.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус covid-19, распространение коронавируса