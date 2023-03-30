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Зеленский раскрыл ложь главы Пентагона об Артемовске, заявили в США - РИА Новости, 30.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:19 30.03.2023 (обновлено: 19:38 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/artemovsk-1861965445.html
Зеленский раскрыл ложь главы Пентагона об Артемовске, заявили в США
Зеленский раскрыл ложь главы Пентагона об Артемовске, заявили в США - РИА Новости, 30.03.2023
Зеленский раскрыл ложь главы Пентагона об Артемовске, заявили в США
Решение президента Украины Владимира Зеленского удерживать Артемовск любой ценой перечеркивает ложный тезис западных пропагандистов и главы Пентагона Ллойда... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T19:19
2023-03-30T19:38
сша
министерство обороны сша
артемовск
украина
россия
донбасс
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Решение президента Украины Владимира Зеленского удерживать Артемовск любой ценой перечеркивает ложный тезис западных пропагандистов и главы Пентагона Ллойда Остина, что город не имеет стратегического значения, написал в Twitter американский правозащитник Аджаму Барака.Министр обороны США Ллойд Остин в начале марта заявил, что Артемовск, в котором идут тяжелые бои, имеет скорее символическое значение, чем стратегическое. При этом главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление позиций ВСУ в населенном пункте.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, украинская группировка находится в оперативном окружении.
https://ria.ru/20230330/krym-1861926232.html
сша
артемовск
украина
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донбасс
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сша, министерство обороны сша, артемовск, украина, россия, донбасс, владимир зеленский, ллойд остин, валерий залужный, вооруженные силы украины
США, Министерство обороны США, Артемовск, Украина, Россия, Донбасс, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Ллойд Остин, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Зеленский раскрыл ложь главы Пентагона об Артемовске, заявили в США

Американский политик Барака: Зеленский раскрыл ложь главы Пентагона и СМИ об Артемовске

© AP Photo / LibkosДым в Артемовске
Дым в Артемовске - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Libkos
Дым в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Решение президента Украины Владимира Зеленского удерживать Артемовск любой ценой перечеркивает ложный тезис западных пропагандистов и главы Пентагона Ллойда Остина, что город не имеет стратегического значения, написал в Twitter американский правозащитник Аджаму Барака.
«

"Государственные пропагандисты, выдающие себя за журналистов, говорят нам, что Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) не представляет существенной стратегической ценности, однако актер-президент Зеленский, кажется, думает иначе и жертвует тысячами жизней, чтобы удержать его", — заметил экс-кандидат в вице-президенты от Партии зеленых.

Министр обороны США Ллойд Остин в начале марта заявил, что Артемовск, в котором идут тяжелые бои, имеет скорее символическое значение, чем стратегическое. При этом главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление позиций ВСУ в населенном пункте.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, украинская группировка находится в оперативном окружении.
Украинские военные в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеСШАМинистерство обороны СШААртемовскУкраинаРоссияДонбассВладимир ЗеленскийЛлойд ОстинВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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