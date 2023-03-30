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Зеленский раскрыл ложь главы Пентагона об Артемовске, заявили в США
Зеленский раскрыл ложь главы Пентагона об Артемовске, заявили в США - РИА Новости, 30.03.2023
Зеленский раскрыл ложь главы Пентагона об Артемовске, заявили в США
Решение президента Украины Владимира Зеленского удерживать Артемовск любой ценой перечеркивает ложный тезис западных пропагандистов и главы Пентагона Ллойда... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T19:19
2023-03-30T19:19
2023-03-30T19:38
сша
министерство обороны сша
артемовск
украина
россия
донбасс
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Решение президента Украины Владимира Зеленского удерживать Артемовск любой ценой перечеркивает ложный тезис западных пропагандистов и главы Пентагона Ллойда Остина, что город не имеет стратегического значения, написал в Twitter американский правозащитник Аджаму Барака.Министр обороны США Ллойд Остин в начале марта заявил, что Артемовск, в котором идут тяжелые бои, имеет скорее символическое значение, чем стратегическое. При этом главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление позиций ВСУ в населенном пункте.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, украинская группировка находится в оперативном окружении.
https://ria.ru/20230330/krym-1861926232.html
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Зеленский раскрыл ложь главы Пентагона об Артемовске, заявили в США
Американский политик Барака: Зеленский раскрыл ложь главы Пентагона и СМИ об Артемовске