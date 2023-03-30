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Марочко сообщил о спецподразделениях Киева на Артемовском направлении - РИА Новости, 30.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:34 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/artemovsk-1861744722.html
Марочко сообщил о спецподразделениях Киева на Артемовском направлении
Марочко сообщил о спецподразделениях Киева на Артемовском направлении - РИА Новости, 30.03.2023
Марочко сообщил о спецподразделениях Киева на Артемовском направлении
Диверсионные группы спецподразделений Киева работают на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T08:34
2023-03-30T08:34
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
киев
донбасс
андрей марочко
нато
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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Диверсионные группы спецподразделений Киева работают на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее Марочко заявил, что НАТО собирает информацию о ситуации в Артемовске. "На донецком направлении в районе Артемовска обнаружены профессиональные диверсионно-разведывательные группы противника. По отличительным признакам диверсанты относятся к силам специальных операций вооруженных формирований Украины", - сообщил эксперт. Собеседник агентства уточнил, что по характеру действий, данные группы помимо выполнения отдельных задач, используются как группы быстрого реагирования. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вари­ант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транс­портным узлом для сн­абжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230330/agent-1861709243.html
артемовск
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в мире, артемовск, киев, донбасс, андрей марочко, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Киев, Донбасс, Андрей Марочко, НАТО
Марочко сообщил о спецподразделениях Киева на Артемовском направлении

Марочко сообщил о диверсионных группах спецподразделений Киева на Артемовском направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Диверсионные группы спецподразделений Киева работают на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее Марочко заявил, что НАТО собирает информацию о ситуации в Артемовске.
"На донецком направлении в районе Артемовска обнаружены профессиональные диверсионно-разведывательные группы противника. По отличительным признакам диверсанты относятся к силам специальных операций вооруженных формирований Украины", - сообщил эксперт.
Собеседник агентства уточнил, что по характеру действий, данные группы помимо выполнения отдельных задач, используются как группы быстрого реагирования.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вари­ант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транс­портным узлом для сн­абжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскКиевДонбассАндрей МарочкоНАТО
 
 
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