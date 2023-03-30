https://ria.ru/20230330/artemovsk-1861744722.html

Марочко сообщил о спецподразделениях Киева на Артемовском направлении

Марочко сообщил о спецподразделениях Киева на Артемовском направлении - РИА Новости, 30.03.2023

Марочко сообщил о спецподразделениях Киева на Артемовском направлении

Диверсионные группы спецподразделений Киева работают на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T08:34

2023-03-30T08:34

2023-03-30T08:34

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

киев

донбасс

андрей марочко

нато

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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Диверсионные группы спецподразделений Киева работают на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее Марочко заявил, что НАТО собирает информацию о ситуации в Артемовске. "На донецком направлении в районе Артемовска обнаружены профессиональные диверсионно-разведывательные группы противника. По отличительным признакам диверсанты относятся к силам специальных операций вооруженных формирований Украины", - сообщил эксперт. Собеседник агентства уточнил, что по характеру действий, данные группы помимо выполнения отдельных задач, используются как группы быстрого реагирования. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вари­ант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транс­портным узлом для сн­абжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230330/agent-1861709243.html

артемовск

киев

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, артемовск, киев, донбасс, андрей марочко, нато