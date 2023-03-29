https://ria.ru/20230329/zaes-1861458266.html

Три сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС после визита Гросси

Три сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС после визита Гросси - РИА Новости, 29.03.2023

Три сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС после визита Гросси

Три сотрудника МАГАТЭ из Словакии, Японии и Франции останутся на ЗАЭС после визита гендиректора этой организации Рафаэля Гросси, заявил советник гендиректора... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T10:45

2023-03-29T10:45

2023-03-29T10:45

рафаэль гросси

магатэ

росэнергоатом

запорожская аэс

россия

словакия

япония

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077772_0:144:3155:1919_1920x0_80_0_0_972148256be78ce5d27f193d48ab26b2.jpg

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Три сотрудника МАГАТЭ из Словакии, Японии и Франции останутся на ЗАЭС после визита гендиректора этой организации Рафаэля Гросси, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Планируется, что 29 марта Запорожскую АЭС посетит гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. "В составе делегации МАГАТЭ три сотрудника этой организации, они заступят, войдут в свою миссию наблюдения на ближайшие примерно месяца два. Это представители Словакии, Японии и Франции", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24". Он также выразил надежду, что визит Гросси в этот раз пройдёт без провокаций, как предыдущий.

https://ria.ru/20230327/zaes-1860812416.html

россия

словакия

япония

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рафаэль гросси, магатэ, росэнергоатом, запорожская аэс, россия, словакия, япония, франция