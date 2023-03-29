https://ria.ru/20230329/zaes-1861458266.html
Три сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС после визита Гросси
Три сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС после визита Гросси - РИА Новости, 29.03.2023
Три сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС после визита Гросси
Три сотрудника МАГАТЭ из Словакии, Японии и Франции останутся на ЗАЭС после визита гендиректора этой организации Рафаэля Гросси, заявил советник гендиректора... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:45
2023-03-29T10:45
2023-03-29T10:45
рафаэль гросси
магатэ
росэнергоатом
запорожская аэс
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Три сотрудника МАГАТЭ из Словакии, Японии и Франции останутся на ЗАЭС после визита гендиректора этой организации Рафаэля Гросси, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Планируется, что 29 марта Запорожскую АЭС посетит гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. "В составе делегации МАГАТЭ три сотрудника этой организации, они заступят, войдут в свою миссию наблюдения на ближайшие примерно месяца два. Это представители Словакии, Японии и Франции", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24". Он также выразил надежду, что визит Гросси в этот раз пройдёт без провокаций, как предыдущий.
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рафаэль гросси, магатэ, росэнергоатом, запорожская аэс, россия, словакия, япония, франция
Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Росэнергоатом, Запорожская АЭС, Россия, Словакия, Япония, Франция
Три сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС после визита Гросси
Карчаа: три сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС после визита Гросси