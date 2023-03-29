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Американское влияние острее всего чувствуется на Украине, заявил Минфин США - РИА Новости, 29.03.2023
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16:19 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/vliyanie-1861616826.html
Американское влияние острее всего чувствуется на Украине, заявил Минфин США
Американское влияние острее всего чувствуется на Украине, заявил Минфин США - РИА Новости, 29.03.2023
Американское влияние острее всего чувствуется на Украине, заявил Минфин США
Из всей международной финансовой помощи, которую США оказывают иностранным государствам, влияние Вашингтона острее всего чувствуется на Украине, считает... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:19
2023-03-29T16:19
в мире
украина
сша
россия
джанет йеллен
сергей лавров
джо байден
нато
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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА новости. Из всей международной финансовой помощи, которую США оказывают иностранным государствам, влияние Вашингтона острее всего чувствуется на Украине, считает американский министр финансов Джанет Йеллен. "Возможно, нет места, где наше влияние чувствуется более остро, чем в Киеве", - цитирует Блумберг слова главы минфина к выступлению на слушаниях в палате представителей конгресса США. Кроме того, по мнению Йеллен, предложения администрации президента США Джо Байдена по расходам на международную финансовую помощь и инвестиционные программы, позволяют усилить роль Вашингтона и укрепить интересы страны в области безопасности. С февраля 2022 года конгресс выделил администрации США свыше 113 миллиардов долларов на оказание военной и гражданской помощи Украине. Представители республиканской оппозиции все чаще выражают недовольство масштабностью трат и требуют их тщательного аудита. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230328/ukraina-1861319691.html
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в мире, украина, сша, россия, джанет йеллен, сергей лавров, джо байден, нато
В мире, Украина, США, Россия, Джанет Йеллен, Сергей Лавров, Джо Байден, НАТО
Американское влияние острее всего чувствуется на Украине, заявил Минфин США

Глава Минфина США Йеллен: американское влияние острее всего чувствуется на Украине

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА новости. Из всей международной финансовой помощи, которую США оказывают иностранным государствам, влияние Вашингтона острее всего чувствуется на Украине, считает американский министр финансов Джанет Йеллен.
"Возможно, нет места, где наше влияние чувствуется более остро, чем в Киеве", - цитирует Блумберг слова главы минфина к выступлению на слушаниях в палате представителей конгресса США.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
В США придумали план, как стереть Украину с лица земли
28 марта, 17:32
Кроме того, по мнению Йеллен, предложения администрации президента США Джо Байдена по расходам на международную финансовую помощь и инвестиционные программы, позволяют усилить роль Вашингтона и укрепить интересы страны в области безопасности.
С февраля 2022 года конгресс выделил администрации США свыше 113 миллиардов долларов на оказание военной и гражданской помощи Украине. Представители республиканской оппозиции все чаще выражают недовольство масштабностью трат и требуют их тщательного аудита.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Аудит США не выявил значительных нарушений при оказании помощи Украине
28 марта, 23:01
 
В миреУкраинаСШАРоссияДжанет ЙелленСергей ЛавровДжо БайденНАТО
 
 
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