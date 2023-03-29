https://ria.ru/20230329/tramp-1861707033.html

Большое жюри Манхэттена возьмет перерыв в рассмотрении дела Трампа

Большое жюри Манхэттена возьмет перерыв в рассмотрении дела Трампа - РИА Новости, 29.03.2023

Большое жюри Манхэттена возьмет перерыв в рассмотрении дела Трампа

Большое жюри Манхэттена намерено взять паузу длиною в месяц в рассмотрении дела в отношении бывшего президента США Дональда Трампа, пишет в среду газета... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T21:37

2023-03-29T21:37

2023-03-29T21:38

в мире

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сша

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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Большое жюри Манхэттена намерено взять паузу длиною в месяц в рассмотрении дела в отношении бывшего президента США Дональда Трампа, пишет в среду газета Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По его информации, такое развитие событий связано с запланированным заранее перерывом в работе жюри. Из-за этого предъявление обвинений бывшему главе государства может состояться не ранее конца апреля, однако, как подчеркивает издание, график работы Большого жюри может и измениться. Так, источники отмечают, что одной из прерогатив окружного прокурора Манхэттена является возможность обратиться к жюри с запросом о внеплановом повторном созыве. Такой вариант развития событий позволит продолжить рассмотрение дела Трампа, игнорируя запланированную паузу. В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

https://ria.ru/20230328/tramp-1861130042.html

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в мире, манхэттен, сша, дональд трамп