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Большое жюри Манхэттена возьмет перерыв в рассмотрении дела Трампа - РИА Новости, 29.03.2023
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21:37 29.03.2023 (обновлено: 21:38 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/tramp-1861707033.html
Большое жюри Манхэттена возьмет перерыв в рассмотрении дела Трампа
Большое жюри Манхэттена возьмет перерыв в рассмотрении дела Трампа - РИА Новости, 29.03.2023
Большое жюри Манхэттена возьмет перерыв в рассмотрении дела Трампа
Большое жюри Манхэттена намерено взять паузу длиною в месяц в рассмотрении дела в отношении бывшего президента США Дональда Трампа, пишет в среду газета... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T21:37
2023-03-29T21:38
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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Большое жюри Манхэттена намерено взять паузу длиною в месяц в рассмотрении дела в отношении бывшего президента США Дональда Трампа, пишет в среду газета Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По его информации, такое развитие событий связано с запланированным заранее перерывом в работе жюри. Из-за этого предъявление обвинений бывшему главе государства может состояться не ранее конца апреля, однако, как подчеркивает издание, график работы Большого жюри может и измениться. Так, источники отмечают, что одной из прерогатив окружного прокурора Манхэттена является возможность обратиться к жюри с запросом о внеплановом повторном созыве. Такой вариант развития событий позволит продолжить рассмотрение дела Трампа, игнорируя запланированную паузу. В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
https://ria.ru/20230328/tramp-1861130042.html
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в мире, манхэттен, сша, дональд трамп
В мире, Манхэттен, США, Дональд Трамп
Большое жюри Манхэттена возьмет перерыв в рассмотрении дела Трампа

Politico: Большое жюри Манхэттена возьмет месячный перерыв в рассмотрении дела Трампа

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Большое жюри Манхэттена намерено взять паузу длиною в месяц в рассмотрении дела в отношении бывшего президента США Дональда Трампа, пишет в среду газета Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
По его информации, такое развитие событий связано с запланированным заранее перерывом в работе жюри. Из-за этого предъявление обвинений бывшему главе государства может состояться не ранее конца апреля, однако, как подчеркивает издание, график работы Большого жюри может и измениться.
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Так, источники отмечают, что одной из прерогатив окружного прокурора Манхэттена является возможность обратиться к жюри с запросом о внеплановом повторном созыве. Такой вариант развития событий позволит продолжить рассмотрение дела Трампа, игнорируя запланированную паузу.
В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
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