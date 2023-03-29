https://ria.ru/20230329/spetsoperatsiya-1861706546.html

Спецоперация, 29 марта: Кремль заявил о неприменимости дипломатии к СВО

Спецоперация, 29 марта: Кремль заявил о неприменимости дипломатии к СВО - РИА Новости, 29.03.2023

Спецоперация, 29 марта: Кремль заявил о неприменимости дипломатии к СВО

Достижение целей операции на Украине политико-дипломатическим способом невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T21:35

2023-03-29T21:35

2023-03-29T21:58

специальная военная операция на украине

китай

украина

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

магатэ

запорожская аэс

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Достижение целей операции на Украине политико-дипломатическим способом невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что перспективы окончания спецоперации должны давать специалисты, которые занимаются операцией – Минобороны РФ. Песков также заявил, что война в широком контексте, противостояние с недружественными странами, гибридная война против России – это надолго. Ход операцииМинобороны РФ сообщило, что на Донецком направлении украинские военные за сутки потеряли до 310 человек и 22 единицы техники, на Херсонском направлении до 40 человек, три автомобиля, самоходную гаубицу "Гвоздика" и артиллерийскую систему М777 производства США. Кроме того, отметило ведомство, на южно-донецком и Запорожском направлениях Украина за сутки потеряла более 50 военнослужащих и восемь единиц техники. Министерство также сообщило, что российские военные уничтожили в ДНР узел связи украинской армии и четыре пункта управления украинской армии. Начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян заявил РИА Новости, что российские артиллеристы уничтожили пункт управления украинскими дронами под Херсоном. Зеленский И Си ЦзиньпинВладимир Зеленский заявил о готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на Украине. В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявления президента Украины, отметил, что Китай поддерживает общение со всеми сторонами по украинскому вопросу, включая Украину, однако конкретной информации нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, Пекин сам решает вопрос целесообразности встречи с Зеленским, Москва не вправе советовать. Гросси на ЗАЭСГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в город Энергодар и на территорию Запорожской атомной электростанции. Там он осмотрел территорию ЗАЭС, а также заявил, что должны быть предприняты меры, чтобы защитить ЗАЭС от атак, а также подчеркнул, что станция не должна подвергаться обстрелам и быть военной целью. В этой связи, добавил он, МАГАТЭ предложит реалистичные меры, чтобы избежать катастрофы на ЗАЭС. По его словам, МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС, которая предусматривает сужение зоны безопасности вокруг станции, в отличие от того, что предусматривал прежний план защитной зоны. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что планов визита гендиректора МАГАТЭ в Москву нет. Песков заявил, что пока в обозримом графике контактов Владимира Путина и Гросси не запланировано.

https://ria.ru/20230329/bespilotnik-1861678615.html

https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html

китай

украина

россия

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