Российские военные сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении
ВС России уничтожили украинские ДРГ и сорвали переброску резервов на Купянском направлении
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие на Купянском направлении уничтожили четыре украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали три переброски резервов, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
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"В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны. А также сорвали три переброски резервов в районе населенных пунктов Гряниковка, Масютовка", — уточнил представитель Минобороны.
Он добавил, что артиллеристы группировки с помощью установок 2С19 "Мста-С" уничтожили два орудия противника — гаубицу Krab польского производства и САУ "Акация" вблизи Масютовки.
Также поражен склад боеприпасов в районе Берестового.
Как заявили в российском ведомстве накануне, за сутки на Купянском направлении в районах населенных пунктов Молчаново, Синьковка и Берестовое Харьковской области ВСУ потеряли до 65 человек.