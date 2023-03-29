https://ria.ru/20230329/spetsoperatsiya-1861438616.html

Российские военные сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении

Российские военные сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 29.03.2023

Российские военные сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении

Российские военнослужащие на Купянском направлении уничтожили четыре украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали три переброски резервов, сообщил... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T09:17

2023-03-29T09:17

2023-03-29T09:42

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие на Купянском направлении уничтожили четыре украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали три переброски резервов, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. Он добавил, что артиллеристы группировки с помощью установок 2С19 "Мста-С" уничтожили два орудия противника — гаубицу Krab польского производства и САУ "Акация" вблизи Масютовки. Также поражен склад боеприпасов в районе Берестового.Как заявили в российском ведомстве накануне, за сутки на Купянском направлении в районах населенных пунктов Молчаново, Синьковка и Берестовое Харьковской области ВСУ потеряли до 65 человек.

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины