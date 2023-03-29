Рейтинг@Mail.ru
Российские военные сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:17 29.03.2023 (обновлено: 09:42 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/spetsoperatsiya-1861438616.html
Российские военные сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении
Российские военные сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 29.03.2023
Российские военные сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении
Российские военнослужащие на Купянском направлении уничтожили четыре украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали три переброски резервов, сообщил... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T09:17
2023-03-29T09:42
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935514_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_179d9609add9a9bc298ed41d558cf01c.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие на Купянском направлении уничтожили четыре украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали три переброски резервов, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. Он добавил, что артиллеристы группировки с помощью установок 2С19 "Мста-С" уничтожили два орудия противника — гаубицу Krab польского производства и САУ "Акация" вблизи Масютовки. Также поражен склад боеприпасов в районе Берестового.Как заявили в российском ведомстве накануне, за сутки на Купянском направлении в районах населенных пунктов Молчаново, Синьковка и Берестовое Харьковской области ВСУ потеряли до 65 человек.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935514_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_728cf65c7a2c3d7385e998b3ca1c8090.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении

ВС России уничтожили украинские ДРГ и сорвали переброску резервов на Купянском направлении

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие на Купянском направлении уничтожили четыре украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали три переброски резервов, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
«

"В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны. А также сорвали три переброски резервов в районе населенных пунктов Гряниковка, Масютовка", — уточнил представитель Минобороны.

Он добавил, что артиллеристы группировки с помощью установок 2С19 "Мста-С" уничтожили два орудия противника — гаубицу Krab польского производства и САУ "Акация" вблизи Масютовки.
Также поражен склад боеприпасов в районе Берестового.
Как заявили в российском ведомстве накануне, за сутки на Купянском направлении в районах населенных пунктов Молчаново, Синьковка и Берестовое Харьковской области ВСУ потеряли до 65 человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала