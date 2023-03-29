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В Подмосковье задержали врача частной скорой, высадившего больного ребенка - РИА Новости, 29.03.2023
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16:28 29.03.2023 (обновлено: 19:58 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/skoraya-1861619691.html
В Подмосковье задержали врача частной скорой, высадившего больного ребенка
В Подмосковье задержали врача частной скорой, высадившего больного ребенка - РИА Новости, 29.03.2023
В Подмосковье задержали врача частной скорой, высадившего больного ребенка
Следователи задержали врача частной скорой помощи, высадившего ребенка с двусторонней пневмонией из-за нехватки у родителей денег на оплату, сообщается на сайте РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:28
2023-03-29T19:58
происшествия
московская область (подмосковье)
видное
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Следователи задержали врача частной скорой помощи, высадившего ребенка с двусторонней пневмонией из-за нехватки у родителей денег на оплату, сообщается на сайте регионального управления СК. По данным СК, инцидент произошел 11 марта этого года. Врач потребовал от матери мальчика дополнительную оплату помимо ранее внесенной. Не получив ее в полном объеме, он попросил женщину и ее ребенка выйти из автомобиля. СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности одной из частных медицинских организаций".
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московская область (подмосковье)
видное
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происшествия, московская область (подмосковье), видное, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Видное, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье задержали врача частной скорой, высадившего больного ребенка

СК: в Видном задержали врача частной скорой, высадившего больного пневмонией ребенка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Следователи задержали врача частной скорой помощи, высадившего ребенка с двусторонней пневмонией из-за нехватки у родителей денег на оплату, сообщается на сайте регионального управления СК.
«

"В городском округе Видное задержан сотрудник частной медицинской организации, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и покушении на мошенничество", — говорится в заявлении.

По данным СК, инцидент произошел 11 марта этого года. Врач потребовал от матери мальчика дополнительную оплату помимо ранее внесенной. Не получив ее в полном объеме, он попросил женщину и ее ребенка выйти из автомобиля.
СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности одной из частных медицинских организаций".
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