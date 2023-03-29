https://ria.ru/20230329/skoraya-1861619691.html

В Подмосковье задержали врача частной скорой, высадившего больного ребенка

В Подмосковье задержали врача частной скорой, высадившего больного ребенка - РИА Новости, 29.03.2023

В Подмосковье задержали врача частной скорой, высадившего больного ребенка

Следователи задержали врача частной скорой помощи, высадившего ребенка с двусторонней пневмонией из-за нехватки у родителей денег на оплату, сообщается на сайте РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:28

2023-03-29T16:28

2023-03-29T19:58

происшествия

московская область (подмосковье)

видное

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Следователи задержали врача частной скорой помощи, высадившего ребенка с двусторонней пневмонией из-за нехватки у родителей денег на оплату, сообщается на сайте регионального управления СК. По данным СК, инцидент произошел 11 марта этого года. Врач потребовал от матери мальчика дополнительную оплату помимо ранее внесенной. Не получив ее в полном объеме, он попросил женщину и ее ребенка выйти из автомобиля. СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности одной из частных медицинских организаций".

https://ria.ru/20221230/patsient-1842390827.html

московская область (подмосковье)

видное

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), видное, следственный комитет россии (ск рф)