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В Подмосковье задержали врача частной скорой, высадившего больного ребенка
В Подмосковье задержали врача частной скорой, высадившего больного ребенка - РИА Новости, 29.03.2023
В Подмосковье задержали врача частной скорой, высадившего больного ребенка
Следователи задержали врача частной скорой помощи, высадившего ребенка с двусторонней пневмонией из-за нехватки у родителей денег на оплату, сообщается на сайте РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:28
2023-03-29T16:28
2023-03-29T19:58
происшествия
московская область (подмосковье)
видное
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Следователи задержали врача частной скорой помощи, высадившего ребенка с двусторонней пневмонией из-за нехватки у родителей денег на оплату, сообщается на сайте регионального управления СК. По данным СК, инцидент произошел 11 марта этого года. Врач потребовал от матери мальчика дополнительную оплату помимо ранее внесенной. Не получив ее в полном объеме, он попросил женщину и ее ребенка выйти из автомобиля. СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности одной из частных медицинских организаций".
https://ria.ru/20221230/patsient-1842390827.html
московская область (подмосковье)
видное
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), видное, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Видное, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье задержали врача частной скорой, высадившего больного ребенка
СК: в Видном задержали врача частной скорой, высадившего больного пневмонией ребенка