https://ria.ru/20230329/sevastopol-1861700675.html
Центр Севастополя обесточен из-за повреждения кабеля во время работ
Центр Севастополя обесточен из-за повреждения кабеля во время работ - РИА Новости, 29.03.2023
Центр Севастополя обесточен из-за повреждения кабеля во время работ
Центр Севастополя обесточен из-за повреждения кабельной линии при проведении земельных работ, аварийные работы уже ведутся, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T20:39
2023-03-29T20:39
2023-03-29T21:36
происшествия
севастополь
ленинский район
михаил развожаев
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593049242_0:254:2782:1818_1920x0_80_0_0_1e65f15c7b90bfe98ae625f1b3f30700.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Центр Севастополя обесточен из-за повреждения кабельной линии при проведении земельных работ, аварийные работы уже ведутся, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "По предварительной информации, при проведении земельных работ на одном из участков в Ленинском районе, повредили кабельную линию, питающую центр города. Сейчас нет света в районе от Николая Музыки до улицы Нахимова", - написал Развожаев. По его словам, аварийные работы уже ведутся, ориентировочно в течение часа постепенно везде дадут свет.Прокуратурой Севастополя организована проверка по факту обесточивания нескольких улиц в центральной части города Севастополя, вопрос восстановления электроснабжения взят на контроль."Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. По предварительной информации подача электроэнергии приостановлена в результате проведения земельных работ. В настоящее время принимаются меры по восстановлению электроснабжения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Вопрос восстановления подачи электроэнергии потребителям поставлен в прокуратуре города на контроль", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20230320/gazoprovod-1859052171.html
севастополь
ленинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593049242_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5be41b7d419ab85bc94c109fe2b87b5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, ленинский район, михаил развожаев, жкх
Происшествия, Севастополь, Ленинский район, Михаил Развожаев, ЖКХ
Центр Севастополя обесточен из-за повреждения кабеля во время работ
Губернатор Развожаев: центр Севастополя обесточен из-за повреждения кабеля во время работ