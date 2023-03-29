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Центр Севастополя обесточен из-за повреждения кабеля во время работ - РИА Новости, 29.03.2023
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20:39 29.03.2023 (обновлено: 21:36 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/sevastopol-1861700675.html
Центр Севастополя обесточен из-за повреждения кабеля во время работ
Центр Севастополя обесточен из-за повреждения кабеля во время работ - РИА Новости, 29.03.2023
Центр Севастополя обесточен из-за повреждения кабеля во время работ
Центр Севастополя обесточен из-за повреждения кабельной линии при проведении земельных работ, аварийные работы уже ведутся, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T20:39
2023-03-29T21:36
происшествия
севастополь
ленинский район
михаил развожаев
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Центр Севастополя обесточен из-за повреждения кабельной линии при проведении земельных работ, аварийные работы уже ведутся, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "По предварительной информации, при проведении земельных работ на одном из участков в Ленинском районе, повредили кабельную линию, питающую центр города. Сейчас нет света в районе от Николая Музыки до улицы Нахимова", - написал Развожаев. По его словам, аварийные работы уже ведутся, ориентировочно в течение часа постепенно везде дадут свет.Прокуратурой Севастополя организована проверка по факту обесточивания нескольких улиц в центральной части города Севастополя, вопрос восстановления электроснабжения взят на контроль."Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. По предварительной информации подача электроэнергии приостановлена в результате проведения земельных работ. В настоящее время принимаются меры по восстановлению электроснабжения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Вопрос восстановления подачи электроэнергии потребителям поставлен в прокуратуре города на контроль", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20230320/gazoprovod-1859052171.html
севастополь
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происшествия, севастополь, ленинский район, михаил развожаев, жкх
Происшествия, Севастополь, Ленинский район, Михаил Развожаев, ЖКХ
Центр Севастополя обесточен из-за повреждения кабеля во время работ

Губернатор Развожаев: центр Севастополя обесточен из-за повреждения кабеля во время работ

© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Вид на город Севастополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Центр Севастополя обесточен из-за повреждения кабельной линии при проведении земельных работ, аварийные работы уже ведутся, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"По предварительной информации, при проведении земельных работ на одном из участков в Ленинском районе, повредили кабельную линию, питающую центр города. Сейчас нет света в районе от Николая Музыки до улицы Нахимова", - написал Развожаев.
По его словам, аварийные работы уже ведутся, ориентировочно в течение часа постепенно везде дадут свет.
Прокуратурой Севастополя организована проверка по факту обесточивания нескольких улиц в центральной части города Севастополя, вопрос восстановления электроснабжения взят на контроль.
"Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. По предварительной информации подача электроэнергии приостановлена в результате проведения земельных работ. В настоящее время принимаются меры по восстановлению электроснабжения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Вопрос восстановления подачи электроэнергии потребителям поставлен в прокуратуре города на контроль", - говорится в сообщении ведомства.
Улица Карла Маркса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Источник: в Симферополе пытались повредить газопровод
20 марта, 10:53
 
ПроисшествияСевастопольЛенинский районМихаил РазвожаевЖКХ
 
 
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