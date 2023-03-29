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Полянский: Киев и Анкара не сообщали, что против продления зерновой сделки - РИА Новости, 29.03.2023
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09:08 29.03.2023 (обновлено: 10:13 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/sdelka-1861437212.html
Полянский: Киев и Анкара не сообщали, что против продления зерновой сделки
Полянский: Киев и Анкара не сообщали, что против продления зерновой сделки - РИА Новости, 29.03.2023
Полянский: Киев и Анкара не сообщали, что против продления зерновой сделки
Киев и Анкара не уведомляли Россию о том, что они против состоявшегося продления на 60 дней "продуктовой сделки", заявил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T09:08
2023-03-29T10:13
турция
россия
дмитрий полянский
оон
зерновая сделка
украина
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ООН, 29 мар – РИА Новости. Киев и Анкара не уведомляли Россию о том, что они против состоявшегося продления на 60 дней "продуктовой сделки", заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Он напомнил, что Россия продлила 18 марта "продуктовую сделку" на 60 дней."Если две другие стороны (Турция и Украина – ред.) не согласны с этим, они должны были уведомить нас в письменной форме, и сделка на этом бы завершилась. Но этого не произошло. То есть, если нас не уведомили о том, что они против пролонгации на 60 дней, то она продлевается на 60 дней", - сказал Полянский.Он указал на проблему блокирования российского экспорта. По его словам, европейские страны и США должны направлять компаниям письма, чтобы те не опасались санкций. "И мы должны отметить, что генеральный секретарь действительно пытался и пытается сделать все, что в его силах, чтобы обеспечить выполнение обеих частей сделки", - пояснил дипломат.Как отметил Полянский, Москве не в чем упрекнуть генсека ООН и его команду. "Но результатов нет, реальных результатов на данном этапе нет. Я думаю, что мы были достаточно терпеливы. Вот почему мы согласились продлить эту зерновую сделку на 60 дней, что не является спорным моментом и что также предусмотрено в тексте сделки. Нам решать, на какой срок ее продлевать", - добавил он.Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230327/korruptsiya-1860910157.html
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турция, россия, дмитрий полянский, оон, зерновая сделка, украина
Турция, Россия, Дмитрий Полянский, ООН, Зерновая сделка, Украина
Полянский: Киев и Анкара не сообщали, что против продления зерновой сделки

Дипломат Полянский: Киев и Анкара не выступили против продления зерновой сделки на 60 дней

© РИА Новости / Максим Дурнев | Перейти в медиабанкФлаги на открытии координационного центра Россия-Турция-Украина-ООН по транспортировке зерна с Украины
Флаги на открытии координационного центра Россия-Турция-Украина-ООН по транспортировке зерна с Украины - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Максим Дурнев
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Флаги на открытии координационного центра Россия-Турция-Украина-ООН по транспортировке зерна с Украины. Архивное фото
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ООН, 29 мар – РИА Новости. Киев и Анкара не уведомляли Россию о том, что они против состоявшегося продления на 60 дней "продуктовой сделки", заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Он напомнил, что Россия продлила 18 марта "продуктовую сделку" на 60 дней.
"Если две другие стороны (Турция и Украина – ред.) не согласны с этим, они должны были уведомить нас в письменной форме, и сделка на этом бы завершилась. Но этого не произошло. То есть, если нас не уведомили о том, что они против пролонгации на 60 дней, то она продлевается на 60 дней", - сказал Полянский.
Он указал на проблему блокирования российского экспорта. По его словам, европейские страны и США должны направлять компаниям письма, чтобы те не опасались санкций. "И мы должны отметить, что генеральный секретарь действительно пытался и пытается сделать все, что в его силах, чтобы обеспечить выполнение обеих частей сделки", - пояснил дипломат.
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Как отметил Полянский, Москве не в чем упрекнуть генсека ООН и его команду. "Но результатов нет, реальных результатов на данном этапе нет. Я думаю, что мы были достаточно терпеливы. Вот почему мы согласились продлить эту зерновую сделку на 60 дней, что не является спорным моментом и что также предусмотрено в тексте сделки. Нам решать, на какой срок ее продлевать", - добавил он.
Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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ТурцияРоссияДмитрий ПолянскийООНЗерновая сделкаУкраина
 
 
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