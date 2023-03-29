https://ria.ru/20230329/sdelka-1861437212.html

Полянский: Киев и Анкара не сообщали, что против продления зерновой сделки

Полянский: Киев и Анкара не сообщали, что против продления зерновой сделки - РИА Новости, 29.03.2023

Полянский: Киев и Анкара не сообщали, что против продления зерновой сделки

Киев и Анкара не уведомляли Россию о том, что они против состоявшегося продления на 60 дней "продуктовой сделки", заявил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T09:08

2023-03-29T09:08

2023-03-29T10:13

турция

россия

дмитрий полянский

оон

зерновая сделка

украина

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ООН, 29 мар – РИА Новости. Киев и Анкара не уведомляли Россию о том, что они против состоявшегося продления на 60 дней "продуктовой сделки", заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Он напомнил, что Россия продлила 18 марта "продуктовую сделку" на 60 дней."Если две другие стороны (Турция и Украина – ред.) не согласны с этим, они должны были уведомить нас в письменной форме, и сделка на этом бы завершилась. Но этого не произошло. То есть, если нас не уведомили о том, что они против пролонгации на 60 дней, то она продлевается на 60 дней", - сказал Полянский.Он указал на проблему блокирования российского экспорта. По его словам, европейские страны и США должны направлять компаниям письма, чтобы те не опасались санкций. "И мы должны отметить, что генеральный секретарь действительно пытался и пытается сделать все, что в его силах, чтобы обеспечить выполнение обеих частей сделки", - пояснил дипломат.Как отметил Полянский, Москве не в чем упрекнуть генсека ООН и его команду. "Но результатов нет, реальных результатов на данном этапе нет. Я думаю, что мы были достаточно терпеливы. Вот почему мы согласились продлить эту зерновую сделку на 60 дней, что не является спорным моментом и что также предусмотрено в тексте сделки. Нам решать, на какой срок ее продлевать", - добавил он.Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230327/korruptsiya-1860910157.html

турция

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

турция, россия, дмитрий полянский, оон, зерновая сделка, украина