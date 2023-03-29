https://ria.ru/20230329/rszo-1861426947.html

ВСУ все чаще применяют РСЗО Запада на Луганском направлении, заявили в ЛНР

ВСУ все чаще применяют РСЗО Запада на Луганском направлении, заявили в ЛНР - РИА Новости, 29.03.2023

ВСУ все чаще применяют РСЗО Запада на Луганском направлении, заявили в ЛНР

В зоне ответственности 2-го армейского корпуса Минобороны на Луганском направлении отмечается увеличение использование украинскими силовиками реактивной... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T07:42

2023-03-29T07:42

2023-03-29T08:35

специальная военная операция на украине

безопасность

сша

луганская народная республика

россия

андрей марочко

bae systems

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ЛУГАНСК, 29 мар — РИА Новости. В зоне ответственности 2-го армейского корпуса Минобороны на Луганском направлении отмечается увеличение использование украинскими силовиками реактивной артиллерии западного образца, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники."ВФУ за последнее время усилили применение систем залпового огня производства США HIMARS. Противник пытается нанести удары как по прифронтовым районам, так и по отдаленным от линии боевого соприкосновения населенным пунктам ЛНР", — рассказал эксперт. По словам собеседника агентства, благодаря слаженным действиям российских подразделений противовоздушной обороны большинство выпущенных по территории ЛНР ракет HIMARS удается перехватывать и уничтожать. Реактивная система залпового огня HIMARS производится в США с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.

https://ria.ru/20230329/plennye-1861426688.html

https://ria.ru/20230329/azom-1861424251.html

сша

луганская народная республика

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безопасность, сша, луганская народная республика, россия, андрей марочко, bae systems, lockheed martin