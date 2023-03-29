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ВСУ все чаще применяют РСЗО Запада на Луганском направлении, заявили в ЛНР - РИА Новости, 29.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:42 29.03.2023 (обновлено: 08:35 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/rszo-1861426947.html
ВСУ все чаще применяют РСЗО Запада на Луганском направлении, заявили в ЛНР
ВСУ все чаще применяют РСЗО Запада на Луганском направлении, заявили в ЛНР - РИА Новости, 29.03.2023
ВСУ все чаще применяют РСЗО Запада на Луганском направлении, заявили в ЛНР
В зоне ответственности 2-го армейского корпуса Минобороны на Луганском направлении отмечается увеличение использование украинскими силовиками реактивной... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T07:42
2023-03-29T08:35
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
луганская народная республика
россия
андрей марочко
bae systems
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ЛУГАНСК, 29 мар — РИА Новости. В зоне ответственности 2-го армейского корпуса Минобороны на Луганском направлении отмечается увеличение использование украинскими силовиками реактивной артиллерии западного образца, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники."ВФУ за последнее время усилили применение систем залпового огня производства США HIMARS. Противник пытается нанести удары как по прифронтовым районам, так и по отдаленным от линии боевого соприкосновения населенным пунктам ЛНР", — рассказал эксперт. По словам собеседника агентства, благодаря слаженным действиям российских подразделений противовоздушной обороны большинство выпущенных по территории ЛНР ракет HIMARS удается перехватывать и уничтожать. Реактивная система залпового огня HIMARS производится в США с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.
https://ria.ru/20230329/plennye-1861426688.html
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безопасность, сша, луганская народная республика, россия, андрей марочко, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Луганская Народная Республика, Россия, Андрей Марочко, BAE Systems, Lockheed Martin
ВСУ все чаще применяют РСЗО Запада на Луганском направлении, заявили в ЛНР

Марочко: украинские силовики все чаще применяют западные РСЗО на Луганском направлении

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Staff Sergeant Mark E Morrow JrРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Staff Sergeant Mark E Morrow Jr
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 мар — РИА Новости. В зоне ответственности 2-го армейского корпуса Минобороны на Луганском направлении отмечается увеличение использование украинскими силовиками реактивной артиллерии западного образца, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники.
"ВФУ за последнее время усилили применение систем залпового огня производства США HIMARS. Противник пытается нанести удары как по прифронтовым районам, так и по отдаленным от линии боевого соприкосновения населенным пунктам ЛНР", — рассказал эксперт.
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По словам собеседника агентства, благодаря слаженным действиям российских подразделений противовоздушной обороны большинство выпущенных по территории ЛНР ракет HIMARS удается перехватывать и уничтожать.
Реактивная система залпового огня HIMARS производится в США с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАЛуганская Народная РеспубликаРоссияАндрей МарочкоBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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