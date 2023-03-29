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Делегация России в ОБСЕ отвергла упреки в агрессивной ядерной риторике - РИА Новости, 29.03.2023
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16:18 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/rossiya-1861616327.html
Делегация России в ОБСЕ отвергла упреки в агрессивной ядерной риторике
Делегация России в ОБСЕ отвергла упреки в агрессивной ядерной риторике - РИА Новости, 29.03.2023
Делегация России в ОБСЕ отвергла упреки в агрессивной ядерной риторике
В условиях намерений США и НАТО нанести России "стратегическое поражение" наивно рассчитывать на отсутствие контрмер, заявила член делегации РФ на переговорах в РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:18
2023-03-29T16:18
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ВЕНА, 29 мар - РИА Новости. В условиях намерений США и НАТО нанести России "стратегическое поражение" наивно рассчитывать на отсутствие контрмер, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Дипломат отметила, что Москва категорически отвергает "прозвучавшие сегодня антироссийские упреки в агрессивной ядерной риторике". "Главное назначение российских ядерных вооружений – это сдерживание ядерного нападения. По совокупности генерируемых Западом военных угроз в рамках Союзного государства России и Белоруссии была достигнута договорённость относительно взаимодействия в ядерной сфере", - пояснила Жданова. Она уточнила, что этот шаг "едва ли отличается от многолетней практики стран НАТО по проведению "совместных ядерных миссий", в рамках которых военный персонал Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции обучается боевому применению развёрнутого на их территории ядерного оружия США". "Только мы будем осуществлять заявленные меры не на чужой, а на собственной общегосударственной территории и в духе Военной доктрины Союзного государства", - заключила Жданова.
https://ria.ru/20230325/evropa-1860485090.html
https://ria.ru/20230323/vizit-1859912121.html
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в мире, россия, нато, обсе, вена
В мире, Россия, НАТО, ОБСЕ, Вена
Делегация России в ОБСЕ отвергла упреки в агрессивной ядерной риторике

Дипломат Жданова: наивно надеяться на отсутствие контрмер от России на действия США и НАТО

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ВЕНА, 29 мар - РИА Новости. В условиях намерений США и НАТО нанести России "стратегическое поражение" наивно рассчитывать на отсутствие контрмер, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
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"Хотели бы подчеркнуть, что в условиях анонсированного США и НАТО намерения нанести России "стратегическое поражение" было бы наивно рассчитывать на отсутствие с нашей стороны адекватных военно-технических контрмер", - сказала Жданова, выступая в среду на 1041-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
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Дипломат отметила, что Москва категорически отвергает "прозвучавшие сегодня антироссийские упреки в агрессивной ядерной риторике". "Главное назначение российских ядерных вооружений – это сдерживание ядерного нападения. По совокупности генерируемых Западом военных угроз в рамках Союзного государства России и Белоруссии была достигнута договорённость относительно взаимодействия в ядерной сфере", - пояснила Жданова.
Она уточнила, что этот шаг "едва ли отличается от многолетней практики стран НАТО по проведению "совместных ядерных миссий", в рамках которых военный персонал Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции обучается боевому применению развёрнутого на их территории ядерного оружия США". "Только мы будем осуществлять заявленные меры не на чужой, а на собственной общегосударственной территории и в духе Военной доктрины Союзного государства", - заключила Жданова.
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