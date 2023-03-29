https://ria.ru/20230329/rossiya-1861616327.html

Делегация России в ОБСЕ отвергла упреки в агрессивной ядерной риторике

Делегация России в ОБСЕ отвергла упреки в агрессивной ядерной риторике - РИА Новости, 29.03.2023

Делегация России в ОБСЕ отвергла упреки в агрессивной ядерной риторике

В условиях намерений США и НАТО нанести России "стратегическое поражение" наивно рассчитывать на отсутствие контрмер, заявила член делегации РФ на переговорах в РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:18

2023-03-29T16:18

2023-03-29T16:18

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ВЕНА, 29 мар - РИА Новости. В условиях намерений США и НАТО нанести России "стратегическое поражение" наивно рассчитывать на отсутствие контрмер, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Дипломат отметила, что Москва категорически отвергает "прозвучавшие сегодня антироссийские упреки в агрессивной ядерной риторике". "Главное назначение российских ядерных вооружений – это сдерживание ядерного нападения. По совокупности генерируемых Западом военных угроз в рамках Союзного государства России и Белоруссии была достигнута договорённость относительно взаимодействия в ядерной сфере", - пояснила Жданова. Она уточнила, что этот шаг "едва ли отличается от многолетней практики стран НАТО по проведению "совместных ядерных миссий", в рамках которых военный персонал Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции обучается боевому применению развёрнутого на их территории ядерного оружия США". "Только мы будем осуществлять заявленные меры не на чужой, а на собственной общегосударственной территории и в духе Военной доктрины Союзного государства", - заключила Жданова.

https://ria.ru/20230325/evropa-1860485090.html

https://ria.ru/20230323/vizit-1859912121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, нато, обсе, вена