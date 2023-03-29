https://ria.ru/20230329/pozhary-1861556537.html

Губернатор Приамурья предупредил об ответственности за пожары в лесах

Губернатор Приамурья предупредил об ответственности за пожары в лесах - РИА Новости, 29.03.2023

Губернатор Приамурья предупредил об ответственности за пожары в лесах

Губернатор Приамурья Василий Орлов предупредил жителей региона об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности во время пожароопасного сезона,... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:32

2023-03-29T14:32

2023-03-29T14:32

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожары

природные пожары в россии

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 мар – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов предупредил жителей региона об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности во время пожароопасного сезона, сообщает правительство региона. "За нарушение противопожарных правил законом предусмотрено достаточно жесткое наказание - от больших штрафов до уголовной ответственности. Поэтому перед тем, как сжечь мусор на своем дачном участке, выжечь высокую сухую траву возле озера, где хочется порыбачить, или очистить огнем десятки гектаров своих полей, лучше стоит лишний раз хорошо подумать. Жизнь и здоровье людей, сохранность амурских лесов гораздо дороже экономии времени или средств недобросовестных фермеров. Привлекать к ответственности будем всех!" - сказал Орлов. Губернатор заслушал доклады о подготовке региона к весеннему пожароопасному периоду. По информации зампреда правительства области – министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексея Севостьянова, с 27 марта на территории 20 муниципалитетов области открыт пожароопасный сезон и введён особый противопожарный режим. Для тушения лесных пожаров на территории Амурской области подготовили около 1000 специалистов и 252 единиц техники. По результатам выездной проверки департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу и центрального аппарата МЧС, Приамурье признано готовым. Такую оценку получили всего два дальневосточных региона. "В зависимости от осложнения лесопожарной обстановки, складывающейся на территории муниципальных образований Амурской области, решением оперативного штаба по профилактике и тушению лесных пожаров будут вводиться особые режимы в лесах. Они устанавливают в лесах дополнительные требования пожарной безопасности, а также предусматривают привлечение необходимого количества личного состава и техники лесопожарных формирований в первые сутки обнаружения лесного пожара", - отметил Алексей Севостьянов. С начала пожароопасного сезона на территории Амурской области зарегистрировано восемь природных пожаров на общей площади 450 гектаров, к слову, на аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 29 пожаров на общей площади 3497 гектаров. При этом уже установлено шесть виновников в возникновении пала.

https://ria.ru/20230323/priamure-1859969122.html

https://ria.ru/20230318/belogorsk-1858742536.html

https://ria.ru/20230309/ochistka-1856740201.html

амурская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

амурская область, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожары, природные пожары в россии, россия