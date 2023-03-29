Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Приамурья предупредил об ответственности за пожары в лесах - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
 
14:32 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/pozhary-1861556537.html
Губернатор Приамурья предупредил об ответственности за пожары в лесах
Губернатор Приамурья предупредил об ответственности за пожары в лесах - РИА Новости, 29.03.2023
Губернатор Приамурья предупредил об ответственности за пожары в лесах
Губернатор Приамурья Василий Орлов предупредил жителей региона об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности во время пожароопасного сезона,... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:32
2023-03-29T14:32
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожары
природные пожары в россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839100952_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_d6d29a71c559df0459033ce386e4ba4b.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 мар – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов предупредил жителей региона об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности во время пожароопасного сезона, сообщает правительство региона. "За нарушение противопожарных правил законом предусмотрено достаточно жесткое наказание - от больших штрафов до уголовной ответственности. Поэтому перед тем, как сжечь мусор на своем дачном участке, выжечь высокую сухую траву возле озера, где хочется порыбачить, или очистить огнем десятки гектаров своих полей, лучше стоит лишний раз хорошо подумать. Жизнь и здоровье людей, сохранность амурских лесов гораздо дороже экономии времени или средств недобросовестных фермеров. Привлекать к ответственности будем всех!" - сказал Орлов. Губернатор заслушал доклады о подготовке региона к весеннему пожароопасному периоду. По информации зампреда правительства области – министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексея Севостьянова, с 27 марта на территории 20 муниципалитетов области открыт пожароопасный сезон и введён особый противопожарный режим. Для тушения лесных пожаров на территории Амурской области подготовили около 1000 специалистов и 252 единиц техники. По результатам выездной проверки департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу и центрального аппарата МЧС, Приамурье признано готовым. Такую оценку получили всего два дальневосточных региона. "В зависимости от осложнения лесопожарной обстановки, складывающейся на территории муниципальных образований Амурской области, решением оперативного штаба по профилактике и тушению лесных пожаров будут вводиться особые режимы в лесах. Они устанавливают в лесах дополнительные требования пожарной безопасности, а также предусматривают привлечение необходимого количества личного состава и техники лесопожарных формирований в первые сутки обнаружения лесного пожара", - отметил Алексей Севостьянов. С начала пожароопасного сезона на территории Амурской области зарегистрировано восемь природных пожаров на общей площади 450 гектаров, к слову, на аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 29 пожаров на общей площади 3497 гектаров. При этом уже установлено шесть виновников в возникновении пала.
https://ria.ru/20230323/priamure-1859969122.html
https://ria.ru/20230318/belogorsk-1858742536.html
https://ria.ru/20230309/ochistka-1856740201.html
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839100952_336:0:3024:2016_1920x0_80_0_0_2d1a95780a0a76c6ffb8a3c010d4fbd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амурская область, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожары, природные пожары в россии, россия
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожары, Природные пожары в России, Россия
Губернатор Приамурья предупредил об ответственности за пожары в лесах

Губернатор Приамурья Орлов предупредил жителей об ответственности за пожары в лесах

© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 мар – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов предупредил жителей региона об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности во время пожароопасного сезона, сообщает правительство региона.
"За нарушение противопожарных правил законом предусмотрено достаточно жесткое наказание - от больших штрафов до уголовной ответственности. Поэтому перед тем, как сжечь мусор на своем дачном участке, выжечь высокую сухую траву возле озера, где хочется порыбачить, или очистить огнем десятки гектаров своих полей, лучше стоит лишний раз хорошо подумать. Жизнь и здоровье людей, сохранность амурских лесов гораздо дороже экономии времени или средств недобросовестных фермеров. Привлекать к ответственности будем всех!" - сказал Орлов.
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Андрей Кутепов - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Темпы развития Приамурья сопоставимы с Москвой, заявил сенатор Кутепов
23 марта, 10:22
Губернатор заслушал доклады о подготовке региона к весеннему пожароопасному периоду.
По информации зампреда правительства области – министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексея Севостьянова, с 27 марта на территории 20 муниципалитетов области открыт пожароопасный сезон и введён особый противопожарный режим.
Для тушения лесных пожаров на территории Амурской области подготовили около 1000 специалистов и 252 единиц техники. По результатам выездной проверки департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу и центрального аппарата МЧС, Приамурье признано готовым. Такую оценку получили всего два дальневосточных региона.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
В Приамурье рядом с новым соевым заводом построят жилой городок
18 марта, 03:18
"В зависимости от осложнения лесопожарной обстановки, складывающейся на территории муниципальных образований Амурской области, решением оперативного штаба по профилактике и тушению лесных пожаров будут вводиться особые режимы в лесах. Они устанавливают в лесах дополнительные требования пожарной безопасности, а также предусматривают привлечение необходимого количества личного состава и техники лесопожарных формирований в первые сутки обнаружения лесного пожара", - отметил Алексей Севостьянов.
С начала пожароопасного сезона на территории Амурской области зарегистрировано восемь природных пожаров на общей площади 450 гектаров, к слову, на аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 29 пожаров на общей площади 3497 гектаров. При этом уже установлено шесть виновников в возникновении пала.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Глава Приамурья предложил установить в соцучреждениях системы очистки воды
9 марта, 13:19
 
Амурская областьАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)пожарыПриродные пожары в РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала