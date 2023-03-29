https://ria.ru/20230329/pozhar-1861414443.html

Четырем регионам России грозит высокая опасность пожаров

Четырем регионам России грозит высокая опасность пожаров - РИА Новости, 29.03.2023

Четырем регионам России грозит высокая опасность пожаров

Высокая пожарная опасность предпоследнего, четвертого класса, прогнозируется на этой неделе в четырех регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T02:52

2023-03-29T02:52

2023-03-29T02:52

происшествия

северо-кавказский федеральный округ

астраханская область

внии гочс

россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Высокая пожарная опасность предпоследнего, четвертого класса, прогнозируется на этой неделе в четырех регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На текущей неделе высокий — четвёртый - класс пожарной опасности прогнозируется на всей территории Астраханской области, Республики Калмыкия, местами на востоке Волгоградской области, в предгорных и горных районах Республики Дагестан", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что риски возникновения единичных очагов природных пожаров также сохраняются на территории Крыма, Бурятии, Адыгеи, Забайкальского, Приморского, Краснодарского краёв и Еврейской автономной области.

https://ria.ru/20230328/pavodok-1861105256.html

северо-кавказский федеральный округ

астраханская область

россия

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происшествия, северо-кавказский федеральный округ, астраханская область, внии гочс, россия