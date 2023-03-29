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В Воронежской области пропали двое подростков
В Воронежской области пропали двое подростков - РИА Новости, 29.03.2023
В Воронежской области пропали двое подростков
Поисковики устанавливают местонахождение двух подростков 14 и 15 лет, которые пропали накануне под Воронежем, сообщает в среду поисковый отряд "Лиза Алерт"... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:36
2023-03-29T16:36
2023-03-29T16:36
происшествия
воронежская область
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 29 мар - РИА Новости. Поисковики устанавливают местонахождение двух подростков 14 и 15 лет, которые пропали накануне под Воронежем, сообщает в среду поисковый отряд "Лиза Алерт" Воронежской области. "Внимание! Помогите найти подростков!" - говорится в сообщении. По данным поисковиков, местонахождение 15-летнего мальчика и 14-летней девочки неизвестно с 28 марта.
https://ria.ru/20230320/devushka-1859208714.html
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происшествия, воронежская область, воронеж
Происшествия, Воронежская область, Воронеж
В Воронежской области пропали двое подростков
Отряд "Лиза Алерт": в Воронежской области пропали двое подростков 14 и 15 лет