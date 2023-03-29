https://ria.ru/20230329/poisk-1861624670.html

В Воронежской области пропали двое подростков

В Воронежской области пропали двое подростков - РИА Новости, 29.03.2023

В Воронежской области пропали двое подростков

Поисковики устанавливают местонахождение двух подростков 14 и 15 лет, которые пропали накануне под Воронежем, сообщает в среду поисковый отряд "Лиза Алерт"... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:36

2023-03-29T16:36

2023-03-29T16:36

происшествия

воронежская область

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 29 мар - РИА Новости. Поисковики устанавливают местонахождение двух подростков 14 и 15 лет, которые пропали накануне под Воронежем, сообщает в среду поисковый отряд "Лиза Алерт" Воронежской области. "Внимание! Помогите найти подростков!" - говорится в сообщении. По данным поисковиков, местонахождение 15-летнего мальчика и 14-летней девочки неизвестно с 28 марта.

https://ria.ru/20230320/devushka-1859208714.html

воронежская область

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происшествия, воронежская область, воронеж