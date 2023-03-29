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В Воронежской области пропали двое подростков - РИА Новости, 29.03.2023
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16:36 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/poisk-1861624670.html
В Воронежской области пропали двое подростков
В Воронежской области пропали двое подростков - РИА Новости, 29.03.2023
В Воронежской области пропали двое подростков
Поисковики устанавливают местонахождение двух подростков 14 и 15 лет, которые пропали накануне под Воронежем, сообщает в среду поисковый отряд "Лиза Алерт"... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:36
2023-03-29T16:36
происшествия
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 29 мар - РИА Новости. Поисковики устанавливают местонахождение двух подростков 14 и 15 лет, которые пропали накануне под Воронежем, сообщает в среду поисковый отряд "Лиза Алерт" Воронежской области. "Внимание! Помогите найти подростков!" - говорится в сообщении. По данным поисковиков, местонахождение 15-летнего мальчика и 14-летней девочки неизвестно с 28 марта.
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происшествия, воронежская область, воронеж
Происшествия, Воронежская область, Воронеж
В Воронежской области пропали двое подростков

Отряд "Лиза Алерт": в Воронежской области пропали двое подростков 14 и 15 лет

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкШеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Шеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 29 мар - РИА Новости. Поисковики устанавливают местонахождение двух подростков 14 и 15 лет, которые пропали накануне под Воронежем, сообщает в среду поисковый отряд "Лиза Алерт" Воронежской области.
"Внимание! Помогите найти подростков!" - говорится в сообщении.
По данным поисковиков, местонахождение 15-летнего мальчика и 14-летней девочки неизвестно с 28 марта.
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