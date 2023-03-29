Рейтинг@Mail.ru
В России начнется обязательная маркировка пива - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:31 29.03.2023 (обновлено: 09:22 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/pivo-1861420794.html
В России начнется обязательная маркировка пива
В России начнется обязательная маркировка пива - РИА Новости, 29.03.2023
В России начнется обязательная маркировка пива
Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах начнется в России с 1 апреля текущего года. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T05:31
2023-03-29T09:22
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763855057_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c1c72381c74e31844bae348b47801ef.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах начнется в России с 1 апреля текущего года. С 1 октября она коснется напитков в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года — в остальных видах упаковки. Введению маркировки в данной категории предшествовал эксперимент, который длился почти два года и завершился 28 февраля. В нем приняли участие 359 компаний. "Пиво в кегах, как правило, маркируется стикерами — эта технология достаточно простая, идеально подходит для низкоскоростных линий. Здесь зачастую нет больших рисков брака, опять же из-за низких скоростей. Однако нужно учитывать особенности формы кеги, а также материала, из которого она изготовлена — чтобы обеспечить сохранность стикера при транспортировке", — рассказал РИА Новости исполнительный директор производителя оборудования для маркировки Antares Vision Group в России Антон Харитонов. При этом необходимость введения данной меры обусловлена высокой долей нелегального оборота пива и пивных напитков. Так, по данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), в 2021 году она выросла на 9,4 процентного пункта — до 16,6 процента от общего объема производства по сравнению с 2020 годом. В правительстве же оценивают выпадающие доходы бюджета от безакцизного пива ежегодно до 30 миллиардов рублей. Кроме того, отмечалось, что ведение маркировки не повлияет на цены для потребителей. По расчетам НИФИ Минфина, вклад маркировки в рост себестоимости не превысит 0,43 процента за шесть лет, а бюджетный эффект от введения маркировки оценивается более чем в 38,6 миллиарда рублей в год, при том что баланс доходов и расходов государства и бизнеса составит 265,1 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230328/pivo-1861175728.html
https://ria.ru/20230322/pivo-1859653063.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763855057_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_9678466725ab1528a91d29a1e9617e27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В России начнется обязательная маркировка пива

В России с 1 апреля начнется обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков

© Depositphotos.com / marotiПроизводство пива
Производство пива - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Depositphotos.com / maroti
Производство пива. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах начнется в России с 1 апреля текущего года.
С 1 октября она коснется напитков в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года — в остальных видах упаковки. Введению маркировки в данной категории предшествовал эксперимент, который длился почти два года и завершился 28 февраля. В нем приняли участие 359 компаний.
Продавец в флагманском магазине сети Беру выходной - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Пиво не станет дороже после запуска реестра производителей, считает Минфин
Вчера, 11:56
"Пиво в кегах, как правило, маркируется стикерами — эта технология достаточно простая, идеально подходит для низкоскоростных линий. Здесь зачастую нет больших рисков брака, опять же из-за низких скоростей. Однако нужно учитывать особенности формы кеги, а также материала, из которого она изготовлена — чтобы обеспечить сохранность стикера при транспортировке", — рассказал РИА Новости исполнительный директор производителя оборудования для маркировки Antares Vision Group в России Антон Харитонов.
«

"Следующие за кегами второй и третий этапы введения маркировки — на пластиковых и стеклянных бутылках, а также на алюминиевой банке, соответственно, — будут гораздо технологически интереснее. И потери от неправильного выбора технологии нанесения могут там измеряться уже десятками, а для крупных производителей — сотнями миллионов рублей в год", — добавил он.

При этом необходимость введения данной меры обусловлена высокой долей нелегального оборота пива и пивных напитков. Так, по данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), в 2021 году она выросла на 9,4 процентного пункта — до 16,6 процента от общего объема производства по сравнению с 2020 годом. В правительстве же оценивают выпадающие доходы бюджета от безакцизного пива ежегодно до 30 миллиардов рублей.
Кроме того, отмечалось, что ведение маркировки не повлияет на цены для потребителей. По расчетам НИФИ Минфина, вклад маркировки в рост себестоимости не превысит 0,43 процента за шесть лет, а бюджетный эффект от введения маркировки оценивается более чем в 38,6 миллиарда рублей в год, при том что баланс доходов и расходов государства и бизнеса составит 265,1 миллиарда рублей.
Бармен наливает пиво в кружку - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Исследование выявило пивные предпочтения россиян
22 марта, 02:30
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала