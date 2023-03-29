https://ria.ru/20230329/pivo-1861420794.html

В России начнется обязательная маркировка пива

В России начнется обязательная маркировка пива - РИА Новости, 29.03.2023

В России начнется обязательная маркировка пива

Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах начнется в России с 1 апреля текущего года. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T05:31

2023-03-29T05:31

2023-03-29T09:22

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах начнется в России с 1 апреля текущего года. С 1 октября она коснется напитков в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года — в остальных видах упаковки. Введению маркировки в данной категории предшествовал эксперимент, который длился почти два года и завершился 28 февраля. В нем приняли участие 359 компаний. "Пиво в кегах, как правило, маркируется стикерами — эта технология достаточно простая, идеально подходит для низкоскоростных линий. Здесь зачастую нет больших рисков брака, опять же из-за низких скоростей. Однако нужно учитывать особенности формы кеги, а также материала, из которого она изготовлена — чтобы обеспечить сохранность стикера при транспортировке", — рассказал РИА Новости исполнительный директор производителя оборудования для маркировки Antares Vision Group в России Антон Харитонов. При этом необходимость введения данной меры обусловлена высокой долей нелегального оборота пива и пивных напитков. Так, по данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), в 2021 году она выросла на 9,4 процентного пункта — до 16,6 процента от общего объема производства по сравнению с 2020 годом. В правительстве же оценивают выпадающие доходы бюджета от безакцизного пива ежегодно до 30 миллиардов рублей. Кроме того, отмечалось, что ведение маркировки не повлияет на цены для потребителей. По расчетам НИФИ Минфина, вклад маркировки в рост себестоимости не превысит 0,43 процента за шесть лет, а бюджетный эффект от введения маркировки оценивается более чем в 38,6 миллиарда рублей в год, при том что баланс доходов и расходов государства и бизнеса составит 265,1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230328/pivo-1861175728.html

https://ria.ru/20230322/pivo-1859653063.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)