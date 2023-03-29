https://ria.ru/20230329/pensiya-1861659651.html

В Праге прошел митинг против повышения пенсионного возраста

В Праге прошел митинг против повышения пенсионного возраста - РИА Новости, 29.03.2023

В Праге прошел митинг против повышения пенсионного возраста

Представители крупнейшего профсоюза Чехии, объединяющего металлургов, на митинге у здания правительства в среду призвали в своем обращении к кабмину "не... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T17:52

2023-03-29T17:52

2023-03-29T17:52

в мире

прага

чехия

пенсия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861539849_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_72f2faf150e6e02d2c373c1d7e242d75.jpg

ПРАГА, 29 мар – РИА Новости. Представители крупнейшего профсоюза Чехии, объединяющего металлургов, на митинге у здания правительства в среду призвали в своем обращении к кабмину "не трогать" нынешнюю возрастную границу ухода на пенсию, а также снизить ее для работников тяжелый профессий, сообщил корреспондент РИА Новости. "Мы не согласны с планами повысить возраст ухода на пенсию до 68 лет. Призываем правительство не трогать нынешнюю возрастную границу и, наоборот, снизить ее для работников тяжелых профессий. Разные правительства обещают нам это уже 30 лет, но ничего не делается. Мы также призываем министров начать дискуссию о пенсионной реформе с участием всех политических партий и экспертов в этой области", - говорится в обращении металлургов, количество которых на площади перед зданием кабмина составило, по данным организаторов, около 1,5-2 тысяч человек. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал о том, что около полутора тысяч активистов крупнейшего профсоюза Чехии, профсоюза металлургов KOVO, начали в полдень среды (13.00 мск) митинг у здания правительства, требуя от министров отказаться от намерения повысить возраст выхода на пенсию до 68 лет, а также снизить возраст ухода на пенсию для рабочих тяжелых профессий. По словам лидера профсоюза металлургов Романа Дюрчо, нынешний кабмин асоциальный по своему духу, министры попросту презирают профсоюзы, поэтому металлурги намерены более активно предъявлять властям свои требования. Металлургов поддержал лидер профсоюзов компании Skoda Auto Ярослав Повшик. "В некоторых профессиях на наших автозаводах нельзя работать не то что в 68, но уже и в 60 лет. Люди на этих местах не могут раньше уйти на пенсию, но и мы не можем найти для них посильную работу", - отметил Повшик. Выход на трибуну экс-премьера и лидера оппозиционного движения ANO Андрея Бабиша сопровождался одновременно бурными аплодисментами и мощным свистом. "Сейчас этот миллиардер начнет нас учить жить", - громко крикнул один из демонстрантов (состояние Бабиша составляет, по данным чешских СМИ, 107 миллиардов крон или около 4,8 миллиарда долларов). Бабиш, с трудом находивший с лидерами профсоюзов общий язык в свою бытность премьером, на сей раз сходу заявил, что профсоюзы являются одним из ведущих звеньев в общественно-политической жизни страны. "Правительство должно бояться вас. Сколько вас? Я слышал, что 500 тысяч. Если вы заполните Вацлавскую площадь (в центре Праги), то правительство начнет с вами разговаривать", - заявил Бабиш, с огорчением добавив, что с его движением ANO кабмин разговаривать не желает. На митинге выступил еще ряд политиков – лидер социал-демократов Михал Шмарда, лидер коммунистов и евродепутат Катержина Конечна, замглавы движения "Свобода и прямая демократия" Радим Фиала. Все они поддержали требования металлургов. От правительства к собравшимся никто не вышел, да и не мог, поскольку кабмин в этот день проводил выездном заседание в городе Есенике на северо-востоке страны. Тем не менее, премьер Петр Фиала прокомментировал для журналистов митинг у стен кабмина. "Нынешний митинг производит немного абсурдное впечатление. Некоторые политические партии, проигравшие последние выборы в парламент, теперь решили немного злоупотребить доверием профсоюзов, чтобы заявить на их митинге о себе. Мы же, правительство, ведем с профсоюзами регулярный диалог, обсуждая с ними все главные вопросы, включая готовящуюся пенсионную реформу, параметры которой кабмин еще не принял", - сказал премьер. Кроме того, Фиала пообещал, что его правительство добьется корректировки предложенного Еврокомиссией нового стандарта выбросов Euro 7.

https://ria.ru/20230323/protest-1860155724.html

https://ria.ru/20230323/oppozitsiya-1860235984.html

https://ria.ru/20230325/frantsiya-1860647991.html

прага

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митинг активистов профсоюза металлургов Чехии у здания кабмина в Праге Около полутора тысяч активистов крупнейшего профсоюза Чехии - профсоюза металлургов KOVO начали в полдень среды (13.00 мск) митинг у здания правительства, требуя от министров отказаться от намерения повысить возраст выхода на пенсию до 68 лет, а также снизить возраст ухода на пенсию для рабочих тяжелых профессий, сообщает корреспондент РИА Новости. 2023-03-29T17:52 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, прага, чехия, пенсия