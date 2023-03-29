https://ria.ru/20230329/pensiya-1861618425.html
Оппозиция Молдавии назвала урезанную индексацию пенсий насмешкой властей
Оппозиция Молдавии назвала урезанную индексацию пенсий насмешкой властей - РИА Новости, 29.03.2023
Оппозиция Молдавии назвала урезанную индексацию пенсий насмешкой властей
Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) Молдавии считают, что индексация пенсий, которая значительно урезана и вводится 1 апреля, выглядит РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:22
2023-03-29T16:22
2023-03-29T16:22
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) Молдавии считают, что индексация пенсий, которая значительно урезана и вводится 1 апреля, выглядит как насмешка властей, заявили они на брифинге. "Предстоящая в Молдове 1 апреля, в День смеха, индексация пенсий выглядит как насмешка властей, потому что она составляет всего 15% вместо 30,2% в соответствии с уровнем инфляции за прошлый год", - отметила на брифинге депутат Алла Дарованная. Депутат подчеркнула, что индексация – это не повышение пенсий, а всего лишь приведение их в соответствие с ростом цен за прошлый год. По ее мнению, на самом деле людей пугают не только пенсии, но и цены. Потому что пенсии индексируются раз в год, а цены меняются каждый день. Сегодня цены продолжают расти, а пенсии теряют свою покупательную способность. Другой депутат Владимир Односталко напомнил, что два года назад, когда правящая партия PAS пришла к власти и обещала "хорошие времена", ее депутаты увеличили пенсионный возраст, отменили индексацию два раза в год и изменили формулу расчета индексации пенсий. "Затем власть спровоцировала шоковый рост цен, прежде всего на продукты питания, медикаменты и коммунальные услуги. Тем не менее "каждый день по телевизору провластные эксперты говорят нам, что жить стало лучше. Но в реальности телевизор проиграл холодильнику – люди видят, что и сколько стоит", - подчеркнул депутат. Ранее представители Партии социалистов, входящей в Блок коммунистов и социалистов, обращались в Конституционный суд с запросом рассмотреть правомерность решения парламента о снижении индексации пенсий в стране в этом году до 14,4% при инфляции выше 30%. Оппозиция считает, что установление меньшей, по сравнению с инфляцией, индексации противоречит закону о государственной пенсионной системе, согласно которому "коэффициент индексации представляет собой уровень инфляции на конец предыдущего года".
https://ria.ru/20230328/tauber-1861367803.html
https://ria.ru/20230312/miting-1857362954.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, в мире
Оппозиция Молдавии назвала урезанную индексацию пенсий насмешкой властей
Депутат оппозиции Молдавии Дарованная назвала урезанную индексацию пенсий насмешкой власти
КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) Молдавии считают, что индексация пенсий, которая значительно урезана и вводится 1 апреля, выглядит как насмешка властей, заявили они на брифинге.
"Предстоящая в Молдове 1 апреля, в День смеха, индексация пенсий выглядит как насмешка властей, потому что она составляет всего 15% вместо 30,2% в соответствии с уровнем инфляции за прошлый год", - отметила на брифинге депутат Алла Дарованная.
Таубер потребовала расследовать ее исключение из предвыборной гонки
Депутат подчеркнула, что индексация – это не повышение пенсий, а всего лишь приведение их в соответствие с ростом цен за прошлый год. По ее мнению, на самом деле людей пугают не только пенсии, но и цены. Потому что пенсии индексируются раз в год, а цены меняются каждый день. Сегодня цены продолжают расти, а пенсии теряют свою покупательную способность.
Другой депутат Владимир Односталко напомнил, что два года назад, когда правящая партия PAS пришла к власти и обещала "хорошие времена", ее депутаты увеличили пенсионный возраст, отменили индексацию два раза в год и изменили формулу расчета индексации пенсий.
"Затем власть спровоцировала шоковый рост цен, прежде всего на продукты питания, медикаменты и коммунальные услуги. Тем не менее "каждый день по телевизору провластные эксперты говорят нам, что жить стало лучше. Но в реальности телевизор проиграл холодильнику – люди видят, что и сколько стоит", - подчеркнул депутат.
Ранее представители Партии социалистов, входящей в Блок коммунистов и социалистов, обращались в Конституционный суд с запросом рассмотреть правомерность решения парламента о снижении индексации пенсий в стране в этом году до 14,4% при инфляции выше 30%.
Оппозиция считает, что установление меньшей, по сравнению с инфляцией, индексации противоречит закону о государственной пенсионной системе, согласно которому "коэффициент индексации представляет собой уровень инфляции на конец предыдущего года".
Протестующие в Кишиневе выдвинули властям ультиматум