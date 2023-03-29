https://ria.ru/20230329/pensiya-1861618425.html

Оппозиция Молдавии назвала урезанную индексацию пенсий насмешкой властей

Оппозиция Молдавии назвала урезанную индексацию пенсий насмешкой властей - РИА Новости, 29.03.2023

Оппозиция Молдавии назвала урезанную индексацию пенсий насмешкой властей

Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) Молдавии считают, что индексация пенсий, которая значительно урезана и вводится 1 апреля, выглядит РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:22

2023-03-29T16:22

2023-03-29T16:22

молдавия

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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) Молдавии считают, что индексация пенсий, которая значительно урезана и вводится 1 апреля, выглядит как насмешка властей, заявили они на брифинге. "Предстоящая в Молдове 1 апреля, в День смеха, индексация пенсий выглядит как насмешка властей, потому что она составляет всего 15% вместо 30,2% в соответствии с уровнем инфляции за прошлый год", - отметила на брифинге депутат Алла Дарованная. Депутат подчеркнула, что индексация – это не повышение пенсий, а всего лишь приведение их в соответствие с ростом цен за прошлый год. По ее мнению, на самом деле людей пугают не только пенсии, но и цены. Потому что пенсии индексируются раз в год, а цены меняются каждый день. Сегодня цены продолжают расти, а пенсии теряют свою покупательную способность. Другой депутат Владимир Односталко напомнил, что два года назад, когда правящая партия PAS пришла к власти и обещала "хорошие времена", ее депутаты увеличили пенсионный возраст, отменили индексацию два раза в год и изменили формулу расчета индексации пенсий. "Затем власть спровоцировала шоковый рост цен, прежде всего на продукты питания, медикаменты и коммунальные услуги. Тем не менее "каждый день по телевизору провластные эксперты говорят нам, что жить стало лучше. Но в реальности телевизор проиграл холодильнику – люди видят, что и сколько стоит", - подчеркнул депутат. Ранее представители Партии социалистов, входящей в Блок коммунистов и социалистов, обращались в Конституционный суд с запросом рассмотреть правомерность решения парламента о снижении индексации пенсий в стране в этом году до 14,4% при инфляции выше 30%. Оппозиция считает, что установление меньшей, по сравнению с инфляцией, индексации противоречит закону о государственной пенсионной системе, согласно которому "коэффициент индексации представляет собой уровень инфляции на конец предыдущего года".

https://ria.ru/20230328/tauber-1861367803.html

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