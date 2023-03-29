https://ria.ru/20230329/nornikel-1861627036.html
В Финляндии одобрили расширение производства "Норникеля"
В Финляндии одобрили расширение производства "Норникеля" - РИА Новости, 29.03.2023
В Финляндии одобрили расширение производства "Норникеля"
Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды (Varsinais-Suomen ELY-keskus) Юго-Западной Финляндии, где в городе Харьявалта расположено финское... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:40
2023-03-29T16:40
2023-03-29T17:50
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финляндия
норильский никель
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 мар — РИА Новости. Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды (Varsinais-Suomen ELY-keskus) Юго-Западной Финляндии, где в городе Харьявалта расположено финское подразделение российского "Норильского никеля", разрешило корпорации расширить производственную площадку, следует из опубликованного организацией решения."Оценка воздействия на окружающую среду проекта компании Norilsk Nickel Harjavalta Oy по расширению производства никеля в Харьявалте — проект осуществим", — говорится в заключении."Норильский никель" в апреле 2021 года объявил о планах поэтапно нарастить мощности своего финского предприятия Nornickel Harjavalta в полтора раза — до ста тысяч тонн к 2026 году. Подразделение "Норникеля" в Харьявалте — крупный производитель химикатов и металлов из никеля. В компании работает 300 специалистов в различных сферах.
https://ria.ru/20230123/nornikel-1846715694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, норильский никель, экономика
В мире, Финляндия, Норильский никель, Экономика
В Финляндии одобрили расширение производства "Норникеля"
Региональные власти в Финляндии одобрили расширение производства "Норильского никеля"