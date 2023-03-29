Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии одобрили расширение производства "Норникеля" - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 29.03.2023 (обновлено: 17:50 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/nornikel-1861627036.html
В Финляндии одобрили расширение производства "Норникеля"
В Финляндии одобрили расширение производства "Норникеля" - РИА Новости, 29.03.2023
В Финляндии одобрили расширение производства "Норникеля"
Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды (Varsinais-Suomen ELY-keskus) Юго-Западной Финляндии, где в городе Харьявалта расположено финское... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:40
2023-03-29T17:50
в мире
финляндия
норильский никель
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777464582_0:273:3156:2048_1920x0_80_0_0_cb3ac6e9bb896c653a588f8228e1ed70.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 29 мар — РИА Новости. Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды (Varsinais-Suomen ELY-keskus) Юго-Западной Финляндии, где в городе Харьявалта расположено финское подразделение российского "Норильского никеля", разрешило корпорации расширить производственную площадку, следует из опубликованного организацией решения."Оценка воздействия на окружающую среду проекта компании Norilsk Nickel Harjavalta Oy по расширению производства никеля в Харьявалте — проект осуществим", — говорится в заключении."Норильский никель" в апреле 2021 года объявил о планах поэтапно нарастить мощности своего финского предприятия Nornickel Harjavalta в полтора раза — до ста тысяч тонн к 2026 году. Подразделение "Норникеля" в Харьявалте — крупный производитель химикатов и металлов из никеля. В компании работает 300 специалистов в различных сферах.
https://ria.ru/20230123/nornikel-1846715694.html
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777464582_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f4db78dc37d98297b775a98d7d41b9ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, норильский никель, экономика
В мире, Финляндия, Норильский никель, Экономика
В Финляндии одобрили расширение производства "Норникеля"

Региональные власти в Финляндии одобрили расширение производства "Норильского никеля"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО ГМК "Норильский никель"
Логотип ОАО ГМК Норильский никель - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Логотип ОАО ГМК "Норильский никель". Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 29 мар — РИА Новости. Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды (Varsinais-Suomen ELY-keskus) Юго-Западной Финляндии, где в городе Харьявалта расположено финское подразделение российского "Норильского никеля", разрешило корпорации расширить производственную площадку, следует из опубликованного организацией решения.
"Оценка воздействия на окружающую среду проекта компании Norilsk Nickel Harjavalta Oy по расширению производства никеля в Харьявалте — проект осуществим", — говорится в заключении.
"Норильский никель" в апреле 2021 года объявил о планах поэтапно нарастить мощности своего финского предприятия Nornickel Harjavalta в полтора раза — до ста тысяч тонн к 2026 году.
Подразделение "Норникеля" в Харьявалте — крупный производитель химикатов и металлов из никеля. В компании работает 300 специалистов в различных сферах.
Быстринский горно-обогатительный комбинат (ГОК) производит отгрузку партии медного концентрата - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
"Норникель" решил сместить акцент на Россию
23 января, 10:47
 
В миреФинляндияНорильский никельЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала