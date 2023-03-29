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Москалькова заявила о контактах с сотрудниками аппарата омбудсмена Украины - РИА Новости, 29.03.2023
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06:23 29.03.2023 (обновлено: 09:28 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/moskalkova-1861422531.html
Москалькова заявила о контактах с сотрудниками аппарата омбудсмена Украины
Москалькова заявила о контактах с сотрудниками аппарата омбудсмена Украины - РИА Новости, 29.03.2023
Москалькова заявила о контактах с сотрудниками аппарата омбудсмена Украины
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что сотрудники ее аппарата в марте встретились в Женеве с... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T06:23
2023-03-29T09:28
общество
украина
женева (город)
татьяна москалькова
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что сотрудники ее аппарата в марте встретились в Женеве с сотрудниками аппарата уполномоченного по правам человека Верховной рады Украины Дмитрия Лубинца, обменялись списками и провели предметный разговор.В январе Москалькова на площадке международной конференции "Будущее прав человека в XXI веке" в Анкаре провела встречу с Лубинцом, где обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам России и Украины."Мы в последний раз встречались не в Анкаре в январе этого года, а вот буквально уже в этом месяце мои сотрудники были в Женеве, где состоялась встреча, обмен списками, предметный разговор с аппаратом Дмитрия Лубинца, уполномоченного Верховной рады Украины", - рассказала Москалькова в интервью РИА Новости.По словам российского омбудсмена, несмотря на то что украинская сторона инициировала исключение российского уполномоченного из Европейской сети Глобального альянса омбудсменов, она продолжает ставить свои вопросы.Она отметила, что по результатам последней женевской встречи и переговоров, которые велись на протяжении февраля, стороны совершили взаимное возвращение двух российских детей их родным и двух украинских детей - их родной бабушке."Это не обмен, но это взаимное движение друг другу навстречу по гуманитарному вопросу. Это вот одно из направлений - воссоединение семей", - добавила Москалькова.
https://ria.ru/20230324/deti-1860377110.html
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общество, украина, женева (город), татьяна москалькова
Общество, Украина, Женева (город), Татьяна Москалькова
Москалькова заявила о контактах с сотрудниками аппарата омбудсмена Украины

Москалькова заявила, что ее сотрудники контактировали с аппаратом омбудсмена Украины

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что сотрудники ее аппарата в марте встретились в Женеве с сотрудниками аппарата уполномоченного по правам человека Верховной рады Украины Дмитрия Лубинца, обменялись списками и провели предметный разговор.
В январе Москалькова на площадке международной конференции "Будущее прав человека в XXI веке" в Анкаре провела встречу с Лубинцом, где обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам России и Украины.
"Мы в последний раз встречались не в Анкаре в январе этого года, а вот буквально уже в этом месяце мои сотрудники были в Женеве, где состоялась встреча, обмен списками, предметный разговор с аппаратом Дмитрия Лубинца, уполномоченного Верховной рады Украины", - рассказала Москалькова в интервью РИА Новости.
По словам российского омбудсмена, несмотря на то что украинская сторона инициировала исключение российского уполномоченного из Европейской сети Глобального альянса омбудсменов, она продолжает ставить свои вопросы.
«
"Поскольку они (вопросы) касаются судеб людей, то ничего нет важнее человеческой судьбы, принципов милосердия, и они должны быть выше политических амбиций и личных обид", - подчеркнула Москалькова.
Она отметила, что по результатам последней женевской встречи и переговоров, которые велись на протяжении февраля, стороны совершили взаимное возвращение двух российских детей их родным и двух украинских детей - их родной бабушке.
"Это не обмен, но это взаимное движение друг другу навстречу по гуманитарному вопросу. Это вот одно из направлений - воссоединение семей", - добавила Москалькова.
Мария Львова-Белова
Омбудсмен рассказала о детях, которых воссоединят с семьями на Украине
24 марта, 13:50
 
ОбществоУкраинаЖенева (город)Татьяна Москалькова
 
 
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