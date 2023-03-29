https://ria.ru/20230329/moskalkova-1861415273.html

Москалькова предложила выдавать российские паспорта за границей

Москалькова предложила выдавать российские паспорта за границей - РИА Новости, 29.03.2023

Москалькова предложила выдавать российские паспорта за границей

Соотечественникам следовало бы предоставить возможность получать российские паспорта в зарубежных представительствах, заявила уполномоченный по правам человека... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T03:09

2023-03-29T03:09

2023-03-29T08:35

россия

татьяна москалькова

общество

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Соотечественникам следовало бы предоставить возможность получать российские паспорта в зарубежных представительствах, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости. "Я сегодня хочу поставить вопрос о возможности получения российских паспортов за рубежом", — отметила Москалькова.Она добавила, что, согласно российскому законодательству, если человек постоянно проживает за рубежом и ему надо получить паспорт, то ему для этого нужно приехать в Россию и оформить документ. "Конечно, это людям сложно. Во-первых, сегодня и логистика нарушена. А во-вторых, это очень дорогостояще", — подчеркнула Москалькова. Омбудсмен уточнила, что с этой инициативой она обратилась в МИД и МВД.

https://ria.ru/20230326/lavra-1860736237.html

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Москалькова о возможности выдавать российские паспорта за рубежом Москалькова о возможности выдавать российские паспорта за рубежом 2023-03-29T03:09 true PT1M25S

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россия, татьяна москалькова, общество