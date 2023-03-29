Рейтинг@Mail.ru
Москалькова предложила выдавать российские паспорта за границей - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 29.03.2023 (обновлено: 08:35 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/moskalkova-1861415273.html
Москалькова предложила выдавать российские паспорта за границей
Москалькова предложила выдавать российские паспорта за границей - РИА Новости, 29.03.2023
Москалькова предложила выдавать российские паспорта за границей
Соотечественникам следовало бы предоставить возможность получать российские паспорта в зарубежных представительствах, заявила уполномоченный по правам человека... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T03:09
2023-03-29T08:35
россия
татьяна москалькова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861431659_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eea366e2134d960b5a32cc56ddbb6f24.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Соотечественникам следовало бы предоставить возможность получать российские паспорта в зарубежных представительствах, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости. "Я сегодня хочу поставить вопрос о возможности получения российских паспортов за рубежом", — отметила Москалькова.Она добавила, что, согласно российскому законодательству, если человек постоянно проживает за рубежом и ему надо получить паспорт, то ему для этого нужно приехать в Россию и оформить документ. "Конечно, это людям сложно. Во-первых, сегодня и логистика нарушена. А во-вторых, это очень дорогостояще", — подчеркнула Москалькова. Омбудсмен уточнила, что с этой инициативой она обратилась в МИД и МВД.
https://ria.ru/20230326/lavra-1860736237.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Москалькова о возможности выдавать российские паспорта за рубежом
Москалькова о возможности выдавать российские паспорта за рубежом
2023-03-29T03:09
true
PT1M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861431659_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_af4b2652446cc2faee20f79aa77cd3ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, татьяна москалькова, общество
Россия, Татьяна Москалькова, Общество
Москалькова предложила выдавать российские паспорта за границей

Москалькова предложила выдавать российские паспорта и в зарубежных представительствах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Соотечественникам следовало бы предоставить возможность получать российские паспорта в зарубежных представительствах, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.
"Я сегодня хочу поставить вопрос о возможности получения российских паспортов за рубежом", — отметила Москалькова.
Она добавила, что, согласно российскому законодательству, если человек постоянно проживает за рубежом и ему надо получить паспорт, то ему для этого нужно приехать в Россию и оформить документ.
"Конечно, это людям сложно. Во-первых, сегодня и логистика нарушена. А во-вторых, это очень дорогостояще", — подчеркнула Москалькова.
Омбудсмен уточнила, что с этой инициативой она обратилась в МИД и МВД.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
В Киеве пускали на последнюю воскресную молитву в Лавру по паспортам
26 марта, 15:01
 
РоссияТатьяна МоскальковаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала