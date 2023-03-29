Рейтинг@Mail.ru
В Грузии построят отели, работающие по системе "все включено" - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:58 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/gruziya-1861552749.html
В Грузии построят отели, работающие по системе "все включено"
В Грузии построят отели, работающие по системе "все включено" - РИА Новости, 29.03.2023
В Грузии построят отели, работающие по системе "все включено"
В Грузии появятся гостиницы, работающие по системе "все включено", сообщает АТОР. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:58
2023-03-29T15:58
туризм
туризм
новости - туризм
грузия
батуми
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101969/20/1019692094_0:938:2000:2063_1920x0_80_0_0_3245fc56cd27b34ae658522d58be530d.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Грузии появятся гостиницы, работающие по системе "все включено", сообщает АТОР.Министерство финансов и экономики Аджарии в Батуми рассказало о старте проекта по строительству четырех отелей в таком формате. Предполагается, что запуск объектов с номерным фондом в 1055 комнат станет драйвером туристического развития черноморского побережья страны и составит конкуренцию турецким аналогам.Строительство комплекса ведется в элитном пригороде Батуми — Гонио – под брендом всемирной сети Wyndham Hotels &amp; Resorts.Гостиницы будут готовы принимать путешественников круглогодично. Там появится рекордная для Грузии инфраструктура из 75 объектов SPA, ресторанов, аквазоны, баров, детских центров. Особое место — у клиники физиотерапии, что позволит синтезировать систему "все включено" с санаторным направлением туризма.
https://ria.ru/20230329/turtsiya-1861315166.html
грузия
батуми
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101969/20/1019692094_0:750:2000:2250_1920x0_80_0_0_025e4185b1e409a29f36fa0838c9b610.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, грузия, батуми, турция, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Грузия, Батуми, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
В Грузии построят отели, работающие по системе "все включено"

АТОР: в Грузии построят четыре отеля, работающих по системе "все включено", как в Турции

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПобережье Черного моря под Батуми
Побережье Черного моря под Батуми - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Грузии появятся гостиницы, работающие по системе "все включено", сообщает АТОР.
Министерство финансов и экономики Аджарии в Батуми рассказало о старте проекта по строительству четырех отелей в таком формате. Предполагается, что запуск объектов с номерным фондом в 1055 комнат станет драйвером туристического развития черноморского побережья страны и составит конкуренцию турецким аналогам.
Строительство комплекса ведется в элитном пригороде Батуми — Гонио – под брендом всемирной сети Wyndham Hotels & Resorts.
Гостиницы будут готовы принимать путешественников круглогодично. Там появится рекордная для Грузии инфраструктура из 75 объектов SPA, ресторанов, аквазоны, баров, детских центров. Особое место — у клиники физиотерапии, что позволит синтезировать систему "все включено" с санаторным направлением туризма.
Девушка на фоне средневековой крепости в городе Аланья на юге Турции - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Во сколько этим летом обойдется отдых в Турции
Вчера, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмГрузияБатумиТурцияАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала