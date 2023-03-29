https://ria.ru/20230329/gruziya-1861552749.html
В Грузии построят отели, работающие по системе "все включено"
В Грузии построят отели, работающие по системе "все включено" - РИА Новости, 29.03.2023
В Грузии построят отели, работающие по системе "все включено"
В Грузии появятся гостиницы, работающие по системе "все включено", сообщает АТОР. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:58
2023-03-29T15:58
2023-03-29T15:58
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грузия
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Грузии появятся гостиницы, работающие по системе "все включено", сообщает АТОР.Министерство финансов и экономики Аджарии в Батуми рассказало о старте проекта по строительству четырех отелей в таком формате. Предполагается, что запуск объектов с номерным фондом в 1055 комнат станет драйвером туристического развития черноморского побережья страны и составит конкуренцию турецким аналогам.Строительство комплекса ведется в элитном пригороде Батуми — Гонио – под брендом всемирной сети Wyndham Hotels & Resorts.Гостиницы будут готовы принимать путешественников круглогодично. Там появится рекордная для Грузии инфраструктура из 75 объектов SPA, ресторанов, аквазоны, баров, детских центров. Особое место — у клиники физиотерапии, что позволит синтезировать систему "все включено" с санаторным направлением туризма.
https://ria.ru/20230329/turtsiya-1861315166.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, грузия, батуми, турция, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Грузия, Батуми, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
В Грузии построят отели, работающие по системе "все включено"
АТОР: в Грузии построят четыре отеля, работающих по системе "все включено", как в Турции