https://ria.ru/20230329/efimov-1861436461.html
Ефимов: город назначил оператора для реализации КРТ на улице Обручева
Ефимов: город назначил оператора для реализации КРТ на улице Обручева - РИА Новости, 29.03.2023
Ефимов: город назначил оператора для реализации КРТ на улице Обручева
Проект комплексного развития территории (КРТ) на юго-западе столицы в районе улицы Обручева реализует казенное предприятие "Управление гражданского... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T09:10
2023-03-29T09:10
2023-03-29T09:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Проект комплексного развития территории (КРТ) на юго-западе столицы в районе улицы Обручева реализует казенное предприятие "Управление гражданского строительства", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Казенное предприятие проведет редевелопмент неэффективно используемого участка в Юго-Западном административном округе. Здесь планируется возвести объекты общественно-деловой застройки, где смогут трудоустроиться более тысячи человек. Объем вложений в проект - семь миллиардов рублей, благодаря развитию участка в бюджет города ежегодно будет поступать почти 426 миллионов рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В столичном департаменте городского имущества уточнили, что по проекту КРТ на указанном участке запланировано строительство более 60 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая школу, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс со скалолазным центром. Также на территории здесь проведут озеленительные работы.В настоящее время на территории площадью свыше 9,3 гектара беспорядочно расположены гаражи, автомойки и автобаза.Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.
https://ria.ru/20230327/zdanie-1860892731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Проект комплексного развития территории (КРТ) на юго-западе столицы в районе улицы Обручева реализует казенное предприятие "Управление гражданского строительства", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Казенное предприятие проведет редевелопмент неэффективно используемого участка в Юго-Западном административном округе. Здесь планируется возвести объекты общественно-деловой застройки, где смогут трудоустроиться более тысячи человек. Объем вложений в проект - семь миллиардов рублей, благодаря развитию участка в бюджет города ежегодно будет поступать почти 426 миллионов рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В столичном департаменте городского имущества уточнили, что по проекту КРТ на указанном участке запланировано строительство более 60 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая школу, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс со скалолазным центром. Также на территории здесь проведут озеленительные работы.
В настоящее время на территории площадью свыше 9,3 гектара беспорядочно расположены гаражи, автомойки и автобаза.
Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.
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