Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки выпустили 31 боеприпас по республике
Противотанковая мина AT2 немецкого производства после обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки семь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 31 боеприпас, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о семи фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На Донецком направлении противник совершил три обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметров. На Горловском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На Ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметров. На Зугрэсском - один обстрел из РСЗО. Выпустив 31 единицу различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства.
Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Зугрэс.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины и ранении женщины в Куйбышевском районе Донецка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 16 обстрелов.