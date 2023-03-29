https://ria.ru/20230329/basta-1861650629.html
Концерт Басты в метро посетили больше двух тысяч зрителей
Концерт Басты в метро посетили больше двух тысяч зрителей - РИА Новости, 29.03.2023
Концерт Басты в метро посетили больше двух тысяч зрителей
Концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко) на станции метро "Курская" посетили свыше двух тысяч человек, сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T18:43
2023-03-29T18:43
2023-03-29T18:43
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баста (василий вакуленко)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко) на станции метро "Курская" посетили свыше двух тысяч человек, сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram-канале. Концерт Вакуленко стал частью проекта "Музыка в метро" 28 марта. Рэпер исполнил свои хиты "Сансара", "Выпускной" и "Моя игра" под аккомпанемент живых инструментов. Толпа сразу окружила артиста. Слушатели подпевали Басте и снимали его выступление на телефон. Рэпер не анонсировал мероприятие в Сети, поэтому его появление в столичной подземке стало для москвичей и гостей города сюрпризом. Проект "Музыка в метро" запустили в 2016 году. В нем поучаствовали начинающие и популярные артисты. В подземке исполнили свои хиты Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Григорий Лепс и Игорь Бутман.
https://ria.ru/20230328/basta-1861301309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баста (василий вакуленко), москва, метро, знаменитости, звезды, шоу-бизнес
Шоубиз, Баста (Василий Вакуленко), Москва, Метро, Знаменитости, звезды, Шоу-бизнес
Концерт Басты в метро посетили больше двух тысяч зрителей
Концерт Басты на станции метро "Курская" посетили больше двух тысяч зрителей