https://ria.ru/20230329/basta-1861650629.html

Концерт Басты в метро посетили больше двух тысяч зрителей

Концерт Басты в метро посетили больше двух тысяч зрителей - РИА Новости, 29.03.2023

Концерт Басты в метро посетили больше двух тысяч зрителей

Концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко) на станции метро "Курская" посетили свыше двух тысяч человек, сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T18:43

2023-03-29T18:43

2023-03-29T18:43

шоубиз

баста (василий вакуленко)

москва

метро

знаменитости

звезды

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806703783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad10b4b522512022a059761d789d01c5.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко) на станции метро "Курская" посетили свыше двух тысяч человек, сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram-канале. Концерт Вакуленко стал частью проекта "Музыка в метро" 28 марта. Рэпер исполнил свои хиты "Сансара", "Выпускной" и "Моя игра" под аккомпанемент живых инструментов. Толпа сразу окружила артиста. Слушатели подпевали Басте и снимали его выступление на телефон. Рэпер не анонсировал мероприятие в Сети, поэтому его появление в столичной подземке стало для москвичей и гостей города сюрпризом. Проект "Музыка в метро" запустили в 2016 году. В нем поучаствовали начинающие и популярные артисты. В подземке исполнили свои хиты Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Григорий Лепс и Игорь Бутман.

https://ria.ru/20230328/basta-1861301309.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

баста (василий вакуленко), москва, метро, знаменитости, звезды, шоу-бизнес