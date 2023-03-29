https://ria.ru/20230329/afganistan-1861464860.html

Патрушев прокомментировал текущую ситуацию в Афганистане

Патрушев прокомментировал текущую ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 29.03.2023

Патрушев прокомментировал текущую ситуацию в Афганистане

Ситуация в Афганистане спустя полтора года после прихода к власти талибов ("Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) остается... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T11:07

2023-03-29T11:07

2023-03-29T11:21

в мире

афганистан

николай патрушев

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ситуация в Афганистане спустя полтора года после прихода к власти талибов ("Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) остается сложной и принимает характер затяжного кризиса, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Уважаемые коллеги, необходимо уделять предметное внимание обстановке в Афганистане, которая спустя полтора года после прихода к власти Движения талибов остается сложной и принимает характер затяжного кризиса", - сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов стран ШОС в среду в Нью-Дели. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.По его словам, из Афганистана исходят значительные "вызовы и угрозы безопасности наших государств". Среди их Патрушев выделил терроризм, незаконный оборот оружия и наркотиков, нелегальную миграцию, а также распространение экстремистской идеологии.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230322/lavrov-1859796749.html

афганистан

россия

нью-дели

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в мире, афганистан, николай патрушев, талибан, оон, шос, россия, нью-дели