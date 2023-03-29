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Патрушев прокомментировал текущую ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 29.03.2023
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11:07 29.03.2023 (обновлено: 11:21 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/afganistan-1861464860.html
Патрушев прокомментировал текущую ситуацию в Афганистане
Патрушев прокомментировал текущую ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 29.03.2023
Патрушев прокомментировал текущую ситуацию в Афганистане
Ситуация в Афганистане спустя полтора года после прихода к власти талибов ("Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) остается... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:07
2023-03-29T11:21
в мире
афганистан
николай патрушев
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ситуация в Афганистане спустя полтора года после прихода к власти талибов ("Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) остается сложной и принимает характер затяжного кризиса, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Уважаемые коллеги, необходимо уделять предметное внимание обстановке в Афганистане, которая спустя полтора года после прихода к власти Движения талибов остается сложной и принимает характер затяжного кризиса", - сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов стран ШОС в среду в Нью-Дели. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.По его словам, из Афганистана исходят значительные "вызовы и угрозы безопасности наших государств". Среди их Патрушев выделил терроризм, незаконный оборот оружия и наркотиков, нелегальную миграцию, а также распространение экстремистской идеологии.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, афганистан, николай патрушев, талибан, оон, шос, россия, нью-дели
В мире, Афганистан, Николай Патрушев, Талибан, ООН, ШОС, Россия, Нью-Дели
Патрушев прокомментировал текущую ситуацию в Афганистане

Патрушев: ситуация в Афганистане остается сложной и принимает характер затяжного кризиса

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ситуация в Афганистане спустя полтора года после прихода к власти талибов ("Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) остается сложной и принимает характер затяжного кризиса, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Уважаемые коллеги, необходимо уделять предметное внимание обстановке в Афганистане, которая спустя полтора года после прихода к власти Движения талибов остается сложной и принимает характер затяжного кризиса", - сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов стран ШОС в среду в Нью-Дели. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.
По его словам, из Афганистана исходят значительные "вызовы и угрозы безопасности наших государств". Среди их Патрушев выделил терроризм, незаконный оборот оружия и наркотиков, нелегальную миграцию, а также распространение экстремистской идеологии.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреАфганистанНиколай ПатрушевТалибанООНШОСРоссияНью-Дели
 
 
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