https://ria.ru/20230328/zoloto-1861104110.html
В Магаданской области готовятся разрешить добычу золота физлицами
В Магаданской области готовятся разрешить добычу золота физлицами - РИА Новости, 28.03.2023
В Магаданской области готовятся разрешить добычу золота физлицами
Власти Магаданской области готовятся к началу реализации закона о старательской деятельности, Колыма станет пилотным регионом, где разрешат добычу золота... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T02:57
2023-03-28T02:57
2023-03-28T03:06
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алексей чекунков
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МАГАДАН, 28 мар – РИА Новости. Власти Магаданской области готовятся к началу реализации закона о старательской деятельности, Колыма станет пилотным регионом, где разрешат добычу золота частникам, сообщает правительство региона. Правительство РФ одобрило законопроект о добыче золота физлицами, он может быть внесен в Госдуму до конца марта, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Проект дает возможность людям, которые занимаются добычей драгоценных металлов на месторождениях, не представляющих интереса для крупных компаний, делать это легально. Старатели получат доступ к цифровым сервисам и системам. "Магаданская область стала пилотным регионом именно потому, что на протяжении двух десятилетий мы прорабатывали тонкости реализации идеи о вольном приносе золота. По экспертным оценкам, принятие закона выведет незаконных старателей из тени, что положительно скажется не только на этих людях, но и на бюджете Магаданской области в целом. Кроме того, признание вольного приноса важно и в социальном плане. У жителей многих колымских поселков появится возможность для цивилизованной золотодобычи, им будет намного выгоднее, заплатив налог, не таясь, заниматься старательством. Оформление лицензий вольноприносителям будет осуществляться на региональном уровне", - цитирует правительство региона министра природных ресурсов и экологии Магаданской области Олега Косолапова. Уточняется, что в Магаданской области участки для добычи драгметалла находятся в Сусуманском муниципальном округе. По предварительным данным, до пятой части жителей округа смогут заниматься старательством. Добавляется, что суммарная площадь участков, предлагаемых к реализации законопроекта, составляет 1498 гектаров. Учитывая ограничения законопроекта в предоставлении участков не более 10 гектаров, предлагаемая площадь может обеспечить более 140 участков для старательской деятельности. Также планируется выделить еще около тысячи участков для старательской добычи в Магаданской области.
https://ria.ru/20230322/tsb-1859848991.html
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экономика, магаданская область, россия, дальний восток, алексей чекунков, госдума рф
Экономика, Магаданская область, Россия, Дальний Восток, Алексей Чекунков, Госдума РФ
В Магаданской области готовятся разрешить добычу золота физлицами
Власти Магаданской области готовятся к разрешению добычи золота физлицами
МАГАДАН, 28 мар – РИА Новости. Власти Магаданской области готовятся к началу реализации закона о старательской деятельности, Колыма станет пилотным регионом, где разрешат добычу золота частникам, сообщает правительство региона.
Правительство РФ
одобрило законопроект о добыче золота физлицами, он может быть внесен в Госдуму
до конца марта, сообщил министр по развитию Дальнего Востока
и Арктики
Алексей Чекунков. Проект дает возможность людям, которые занимаются добычей драгоценных металлов на месторождениях, не представляющих интереса для крупных компаний, делать это легально. Старатели получат доступ к цифровым сервисам и системам.
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"Магаданская область стала пилотным регионом именно потому, что на протяжении двух десятилетий мы прорабатывали тонкости реализации идеи о вольном приносе золота. По экспертным оценкам, принятие закона выведет незаконных старателей из тени, что положительно скажется не только на этих людях, но и на бюджете Магаданской области в целом. Кроме того, признание вольного приноса важно и в социальном плане. У жителей многих колымских поселков появится возможность для цивилизованной золотодобычи, им будет намного выгоднее, заплатив налог, не таясь, заниматься старательством. Оформление лицензий вольноприносителям будет осуществляться на региональном уровне", - цитирует правительство региона министра природных ресурсов и экологии Магаданской области Олега Косолапова.
Уточняется, что в Магаданской области участки для добычи драгметалла находятся в Сусуманском муниципальном округе. По предварительным данным, до пятой части жителей округа смогут заниматься старательством.
«
"Позже география вольноприносительства будет расширена на другие муниципальные образования Колымы. Но не стоит забывать и о должном контроле со стороны государства в этой отрасли легального старательства физлицами. Лицензии на добычу золота будут выдаваться физлицам на три года, в случае нарушения закона участки будут изыматься", - цитирует Косолапова правительство области.
Добавляется, что суммарная площадь участков, предлагаемых к реализации законопроекта, составляет 1498 гектаров. Учитывая ограничения законопроекта в предоставлении участков не более 10 гектаров, предлагаемая площадь может обеспечить более 140 участков для старательской деятельности. Также планируется выделить еще около тысячи участков для старательской добычи в Магаданской области.
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