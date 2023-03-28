СМИ: в России предложили включить новую услугу в тарифы ЖКУ
Минстрой предложил включить в тарифы ЖКУ установку и обслуживание счетчиков воды и тепла
Счетчик учета горячей воды. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило включить расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг, пишут "Известия".
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"Обязанность по установке хотят возложить на ресурсоснабжающие организации (РСО), когда они выступают исполнителем услуги. Все расходы будут включаться в тарифы на ЖКУ", — указывает издание.
В статье отмечается, что внедрение умных счетчиков необходимо для перехода к использованию искусственного интеллекта в сфере ЖКХ.
При этом отмечается, что вопрос внедрения таких счетчиков нужно рассматривать на основе опыта их применения в сфере электроснабжения и после тщательного анализа влияния на тарифы.
"Известия" пишут, что по плану Минстроя в 2024 году надо внести изменения в законодательство для подготовки правовой основы для нововведений, а в 2025 году должна начаться замена счетчиков в нежилых зданиях, с 2027 года — уже в жилых.
"Известия" пишут, что по плану Минстроя в 2024 году надо внести изменения в законодательство для подготовки правовой основы для нововведений, а в 2025 году должна начаться замена счетчиков в нежилых зданиях, с 2027 года — уже в жилых.