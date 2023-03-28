https://ria.ru/20230328/zhkkh-1861121580.html

СМИ: в России предложили включить новую услугу в тарифы ЖКУ

СМИ: в России предложили включить новую услугу в тарифы ЖКУ - РИА Новости, 28.03.2023

СМИ: в России предложили включить новую услугу в тарифы ЖКУ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило включить расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла в тарифы на... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T09:08

2023-03-28T09:08

2023-03-28T16:00

общество

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

жкх

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило включить расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг, пишут "Известия".В статье отмечается, что внедрение умных счетчиков необходимо для перехода к использованию искусственного интеллекта в сфере ЖКХ.При этом отмечается, что вопрос внедрения таких счетчиков нужно рассматривать на основе опыта их применения в сфере электроснабжения и после тщательного анализа влияния на тарифы."Известия" пишут, что по плану Минстроя в 2024 году надо внести изменения в законодательство для подготовки правовой основы для нововведений, а в 2025 году должна начаться замена счетчиков в нежилых зданиях, с 2027 года — уже в жилых.

https://realty.ria.ru/20230301/voda-1854670687.html

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общество, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жкх