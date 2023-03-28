Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в России предложили включить новую услугу в тарифы ЖКУ - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 28.03.2023 (обновлено: 16:00 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/zhkkh-1861121580.html
СМИ: в России предложили включить новую услугу в тарифы ЖКУ
СМИ: в России предложили включить новую услугу в тарифы ЖКУ - РИА Новости, 28.03.2023
СМИ: в России предложили включить новую услугу в тарифы ЖКУ
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило включить расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла в тарифы на... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T09:08
2023-03-28T16:00
общество
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156325/20/1563252043_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e891ee267c3532328bf810f7db5e6eea.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило включить расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг, пишут "Известия".В статье отмечается, что внедрение умных счетчиков необходимо для перехода к использованию искусственного интеллекта в сфере ЖКХ.При этом отмечается, что вопрос внедрения таких счетчиков нужно рассматривать на основе опыта их применения в сфере электроснабжения и после тщательного анализа влияния на тарифы."Известия" пишут, что по плану Минстроя в 2024 году надо внести изменения в законодательство для подготовки правовой основы для нововведений, а в 2025 году должна начаться замена счетчиков в нежилых зданиях, с 2027 года — уже в жилых.
https://realty.ria.ru/20230301/voda-1854670687.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156325/20/1563252043_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_2a36de79c8fd4f3cbac30bde88f13cfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жкх
Общество, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), ЖКХ
СМИ: в России предложили включить новую услугу в тарифы ЖКУ

Минстрой предложил включить в тарифы ЖКУ установку и обслуживание счетчиков воды и тепла

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСчетчик учета горячей воды
Счетчик учета горячей воды - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Счетчик учета горячей воды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило включить расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг, пишут "Известия".
«
"Обязанность по установке хотят возложить на ресурсоснабжающие организации (РСО), когда они выступают исполнителем услуги. Все расходы будут включаться в тарифы на ЖКУ", — указывает издание.
В статье отмечается, что внедрение умных счетчиков необходимо для перехода к использованию искусственного интеллекта в сфере ЖКХ.
При этом отмечается, что вопрос внедрения таких счетчиков нужно рассматривать на основе опыта их применения в сфере электроснабжения и после тщательного анализа влияния на тарифы.

"Известия" пишут, что по плану Минстроя в 2024 году надо внести изменения в законодательство для подготовки правовой основы для нововведений, а в 2025 году должна начаться замена счетчиков в нежилых зданиях, с 2027 года — уже в жилых.
Росстандарт ввел новые правила проверки счетчиков - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
В России с 1 марта в коммунальных тарифах учитываются потери воды
1 марта, 00:14
 
ОбществоРоссияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала