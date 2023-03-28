Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о применении Британией снарядов с обедненным ураном в Ираке - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/uran-1861284427.html
СМИ рассказали о применении Британией снарядов с обедненным ураном в Ираке
СМИ рассказали о применении Британией снарядов с обедненным ураном в Ираке - РИА Новости, 28.03.2023
СМИ рассказали о применении Британией снарядов с обедненным ураном в Ираке
Вооруженные силы Великобритании применили более 2,3 тонны обедненного урана в ходе проведения военной операции "Буря в пустыне" в 1991 году и во время вторжения РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:01
2023-03-28T16:01
в мире
ирак
великобритания
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145973/35/1459733564_0:148:2000:1273_1920x0_80_0_0_efaa0b2b1f571d176283bc2695b42916.jpg
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Вооруженные силы Великобритании применили более 2,3 тонны обедненного урана в ходе проведения военной операции "Буря в пустыне" в 1991 году и во время вторжения в Ирак в 2003 году, сообщило во вторник британское издание Declassified UK. "Снаряды, содержащие более 2,3 тонны обедненного урана, были выпущены британскими силами в операциях против Ирака в 1991 и 2003 годах", - говорится в сообщении издания. При этом после вторжения в Ирак британское минобороны заявило, что "морально признает обязательство" помочь расчистить местность от осколков приблизительно 420 выпущенных снарядов, пишет Declassified UK. Кроме того, по информации издания, на прошлой неделе британское оборонное ведомство заявило, что выводы исследования Лондонского королевского общества - ведущего научного общества Британии – поддерживают решение отправить снаряды с обедненным ураном на Украину. По словам представителя МО Британии, "независимое исследование ученых" показало, что последствия применения обедненного урана, "вероятно, будут низкими", сообщает Declassified UK. Как заявил изданию эксперт "Обсерватории конфликта и окружающей среды" Даг Уир, Великобритания неоднократно отбирала отдельные научные заключения по вопросу последствий применения обедненного урана, чтобы поддержать приемлемость его использования. На прошлой неделе замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Британское минобороны при этом заявило, что обедненный уран якобы является стандартным компонентом боеприпасов и не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом. Президент России Владимир Путин, говоря об инициативе Лондона, заявил, что РФ будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется. Применение урановых боеприпасов нанесет непоправимый вред здоровью военных и гражданскому населению Украины, но НАТО готова поставить их Киеву, заявил ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Отложенные последствия применения вооружений с обедненным ураном могут быть очень тяжелыми, и жителям Украины стоит задуматься, хотят ли они этого, заявлял зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
https://ria.ru/20230324/boepripasy-1860369112.html
https://ria.ru/20230324/uran-1860372484.html
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html
ирак
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145973/35/1459733564_109:0:1893:1338_1920x0_80_0_0_503a729f9e88ec78dff94ff9ecf1a98f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, великобритания, нато
В мире, Ирак, Великобритания, НАТО
СМИ рассказали о применении Британией снарядов с обедненным ураном в Ираке

Declassified UK: Британия применила снаряды с более 2,3 тонны обедненного урана в Ираке

© AP Photo / Anja NiedringhausБританский танк в городе Басра в Ираке
Британский танк в городе Басра в Ираке - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Anja Niedringhaus
Британский танк в городе Басра в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Вооруженные силы Великобритании применили более 2,3 тонны обедненного урана в ходе проведения военной операции "Буря в пустыне" в 1991 году и во время вторжения в Ирак в 2003 году, сообщило во вторник британское издание Declassified UK.
"Снаряды, содержащие более 2,3 тонны обедненного урана, были выпущены британскими силами в операциях против Ирака в 1991 и 2003 годах", - говорится в сообщении издания.
Уничтоженная украинская бронетехника на линии соприкосновения в поселке Степное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Минобороны сообщило о последствиях применения снарядов с обедненным ураном
24 марта, 13:29
При этом после вторжения в Ирак британское минобороны заявило, что "морально признает обязательство" помочь расчистить местность от осколков приблизительно 420 выпущенных снарядов, пишет Declassified UK.
Кроме того, по информации издания, на прошлой неделе британское оборонное ведомство заявило, что выводы исследования Лондонского королевского общества - ведущего научного общества Британии – поддерживают решение отправить снаряды с обедненным ураном на Украину. По словам представителя МО Британии, "независимое исследование ученых" показало, что последствия применения обедненного урана, "вероятно, будут низкими", сообщает Declassified UK.
Как заявил изданию эксперт "Обсерватории конфликта и окружающей среды" Даг Уир, Великобритания неоднократно отбирала отдельные научные заключения по вопросу последствий применения обедненного урана, чтобы поддержать приемлемость его использования.
Солдаты армии США на окраине Багдада, 2003 год - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Минобороны: США применили в иракской войне 300 тонн обедненного урана
24 марта, 13:37
На прошлой неделе замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Британское минобороны при этом заявило, что обедненный уран якобы является стандартным компонентом боеприпасов и не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом.
Президент России Владимир Путин, говоря об инициативе Лондона, заявил, что РФ будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется. Применение урановых боеприпасов нанесет непоправимый вред здоровью военных и гражданскому населению Украины, но НАТО готова поставить их Киеву, заявил ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Отложенные последствия применения вооружений с обедненным ураном могут быть очень тяжелыми, и жителям Украины стоит задуматься, хотят ли они этого, заявлял зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Украинские солдаты на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
"Не доставайся же ты никому": Запад уничтожит Украину обедненным ураном
22 марта, 10:47
 
В миреИракВеликобританияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала