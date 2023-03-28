https://ria.ru/20230328/uran-1861284427.html

СМИ рассказали о применении Британией снарядов с обедненным ураном в Ираке

СМИ рассказали о применении Британией снарядов с обедненным ураном в Ираке - РИА Новости, 28.03.2023

СМИ рассказали о применении Британией снарядов с обедненным ураном в Ираке

Вооруженные силы Великобритании применили более 2,3 тонны обедненного урана в ходе проведения военной операции "Буря в пустыне" в 1991 году и во время вторжения РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T16:01

2023-03-28T16:01

2023-03-28T16:01

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Вооруженные силы Великобритании применили более 2,3 тонны обедненного урана в ходе проведения военной операции "Буря в пустыне" в 1991 году и во время вторжения в Ирак в 2003 году, сообщило во вторник британское издание Declassified UK. "Снаряды, содержащие более 2,3 тонны обедненного урана, были выпущены британскими силами в операциях против Ирака в 1991 и 2003 годах", - говорится в сообщении издания. При этом после вторжения в Ирак британское минобороны заявило, что "морально признает обязательство" помочь расчистить местность от осколков приблизительно 420 выпущенных снарядов, пишет Declassified UK. Кроме того, по информации издания, на прошлой неделе британское оборонное ведомство заявило, что выводы исследования Лондонского королевского общества - ведущего научного общества Британии – поддерживают решение отправить снаряды с обедненным ураном на Украину. По словам представителя МО Британии, "независимое исследование ученых" показало, что последствия применения обедненного урана, "вероятно, будут низкими", сообщает Declassified UK. Как заявил изданию эксперт "Обсерватории конфликта и окружающей среды" Даг Уир, Великобритания неоднократно отбирала отдельные научные заключения по вопросу последствий применения обедненного урана, чтобы поддержать приемлемость его использования. На прошлой неделе замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Британское минобороны при этом заявило, что обедненный уран якобы является стандартным компонентом боеприпасов и не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом. Президент России Владимир Путин, говоря об инициативе Лондона, заявил, что РФ будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется. Применение урановых боеприпасов нанесет непоправимый вред здоровью военных и гражданскому населению Украины, но НАТО готова поставить их Киеву, заявил ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Отложенные последствия применения вооружений с обедненным ураном могут быть очень тяжелыми, и жителям Украины стоит задуматься, хотят ли они этого, заявлял зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

https://ria.ru/20230324/boepripasy-1860369112.html

https://ria.ru/20230324/uran-1860372484.html

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ирак, великобритания, нато