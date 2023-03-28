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Сийярто рассказал об итогах переговоров с вице-премьером Новаком
Сийярто рассказал об итогах переговоров с вице-премьером Новаком - РИА Новости, 28.03.2023
Сийярто рассказал об итогах переговоров с вице-премьером Новаком
Поставки нефти и газа из России в Венгрию будут идти бесперебойно, несмотря на санкции, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T20:28
2023-03-28T20:28
2023-03-28T20:28
экономика
россия
венгрия
александр новак
петер сийярто
турецкий поток
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БУДАПЕШТ, 28 мар - РИА Новости. Поставки нефти и газа из России в Венгрию будут идти бесперебойно, несмотря на санкции, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с вице-премьером РФ Александром Новаком. "Мы договорились, что все поставки и нефти, и газа будут выполняться в соответствии с контрактами без перебоев. Александр Новак заверил, что российская сторона, несмотря на санкции, может завершить ремонтные работы на Турецком потоке, так что газоснабжение Венгрии в последующий период также будет бесперебойным", - написал Сийярто в Facebook*. Ранее во вторник, 28 марта, Сийярто сообщил, что в телефонном разговоре с Новаком заверил российского коллегу, что венгерское правительство будет и дальше блокировать санкции против ядерной энергетики.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230322/vengriya-1859841170.html
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экономика, россия, венгрия, александр новак, петер сийярто, турецкий поток
Экономика, Россия, Венгрия, Александр Новак, Петер Сийярто, Турецкий поток
Сийярто рассказал об итогах переговоров с вице-премьером Новаком
Сийярто: вице-премьер Новак заверил, что Россия продолжит поставки нефти и газа в Венгрию
БУДАПЕШТ, 28 мар - РИА Новости. Поставки нефти и газа из России в Венгрию будут идти бесперебойно, несмотря на санкции, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с вице-премьером РФ Александром Новаком.
"Мы договорились, что все поставки и нефти, и газа будут выполняться в соответствии с контрактами без перебоев. Александр Новак заверил, что российская сторона, несмотря на санкции, может завершить ремонтные работы на Турецком потоке, так что газоснабжение Венгрии в последующий период также будет бесперебойным", - написал Сийярто в Facebook*.
Ранее во вторник, 28 марта, Сийярто сообщил, что в телефонном разговоре с Новаком заверил российского коллегу, что венгерское правительство будет и дальше блокировать санкции против ядерной энергетики.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. Глава МИД Венгрии пришел в шок из-за вмешательства США в дела других стран