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Пушилин назвал покушение на жизнь начальника мариупольского МВД терактом - РИА Новости, 28.03.2023
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09:31 28.03.2023 (обновлено: 10:06 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/pokushenie-1861129058.html
Пушилин назвал покушение на жизнь начальника мариупольского МВД терактом
Пушилин назвал покушение на жизнь начальника мариупольского МВД терактом - РИА Новости, 28.03.2023
Пушилин назвал покушение на жизнь начальника мариупольского МВД терактом
Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире назвал терактом покушение на жизнь начальника Мариупольского ГУ МВД по ДНР Михаила Москвина, сейчас его здоровью ничего не... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T09:31
2023-03-28T10:06
денис пушилин
донецкая народная республика
происшествия
мариуполь
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире назвал терактом покушение на жизнь начальника Мариупольского ГУ МВД по ДНР Михаила Москвина, сейчас его здоровью ничего не угрожает."Непосредственно вчера мы видим попытку совершить террористический акт, по сути он был совершен. Я говорю про Мариуполь, где начальник полиции Михаил Владимирович Москвин получил контузию. Жив, слава Богу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".По его словам, взрывчатка была заложена под автомобиль Москвина. "Службы работают, стараемся эти ситуации всячески пресекать", - подчеркнул Пушилин.Накануне утром в Приморском районе Мариуполя произошел подрыв служебного автомобиля Toyota Corolla, который использовался начальником городского ГУ МВД, полковником полиции Москвиным. Пострадавший был госпитализирован.
https://ria.ru/20230324/informatsiya-1860369264.html
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денис пушилин, донецкая народная республика, происшествия, мариуполь
Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Мариуполь
Пушилин назвал покушение на жизнь начальника мариупольского МВД терактом

Здоровью пострадавшего из-за покушения начальника мариупольского МВД ничего не угрожает

© РИА НовостиМесто покушения на начальника городского управления МВД в Мариуполе
Место покушения на начальника городского управления МВД в Мариуполе
© РИА Новости
Место покушения на начальника городского управления МВД в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире назвал терактом покушение на жизнь начальника Мариупольского ГУ МВД по ДНР Михаила Москвина, сейчас его здоровью ничего не угрожает.
"Непосредственно вчера мы видим попытку совершить террористический акт, по сути он был совершен. Я говорю про Мариуполь, где начальник полиции Михаил Владимирович Москвин получил контузию. Жив, слава Богу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
По его словам, взрывчатка была заложена под автомобиль Москвина. "Службы работают, стараемся эти ситуации всячески пресекать", - подчеркнул Пушилин.
Накануне утром в Приморском районе Мариуполя произошел подрыв служебного автомобиля Toyota Corolla, который использовался начальником городского ГУ МВД, полковником полиции Москвиным. Пострадавший был госпитализирован.
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Денис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияМариуполь
 
 
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