https://ria.ru/20230328/oruzhie-1861258133.html

СМИ: Эстония поставляет Украине старое оружие, а новое закупает за счет ЕС

СМИ: Эстония поставляет Украине старое оружие, а новое закупает за счет ЕС - РИА Новости, 28.03.2023

СМИ: Эстония поставляет Украине старое оружие, а новое закупает за счет ЕС

Эстония обновляет свой арсенал за счет европейских соседей, а старые запасы вооружения отправляет на Украину, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:51

2023-03-28T14:51

2023-03-28T14:51

специальная военная операция на украине

украина

эстония

россия

дмитрий песков

сергей лавров

нато

евросоюз

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Эстония обновляет свой арсенал за счет европейских соседей, а старые запасы вооружения отправляет на Украину, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. "Они отправляют старье на Украину и покупают для себя совершенно новый материал, финансируемый из средств ЕС", - сказал изданию один из дипломатов ЕС. Другой дипломат из ЕС добавил, что эстонцы отправляют старое вооружение, которое больше не производится, а затем требуют возмещения на основе цен на современные аналоги. Как отмечает издание, Эстония получает компенсацию за помощь Украине через внебюджетный Европейский фонд мира. По данным издания, из секретных данных департамента иностранных дел и обороны ЕС следует, что шесть стран рассчитали требования о возмещении расходов на основе закупочной цены новых материалов, а не реальной текущей стоимости того, что они отправили. В эти страны входят Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Франция и Швеция. Согласно информации, Эстония потребовала более 160 миллионов евро за свои прошлые "пожертвования" Украине, ей возместили 134 миллиона. Внебюджетный Европейский фонд мира (EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230327/isk-1861085831.html

https://ria.ru/20230327/pomosch-1861091695.html

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украина, эстония, россия, дмитрий песков, сергей лавров, нато, евросоюз, в мире