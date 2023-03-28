Рейтинг@Mail.ru
СБ ООН обсудит экспорт оружия и тему Ближнего Востока, заявил Небензя - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:46 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/nebenzya-1861111144.html
СБ ООН обсудит экспорт оружия и тему Ближнего Востока, заявил Небензя
СБ ООН обсудит экспорт оружия и тему Ближнего Востока, заявил Небензя - РИА Новости, 28.03.2023
СБ ООН обсудит экспорт оружия и тему Ближнего Востока, заявил Небензя
Знаковые заседания СБ ООН в апреле, когда председателем Совбеза станет Россия, будут посвящены темам многополярности, ближневосточного урегулирования, проблеме... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T06:46
2023-03-28T06:46
в мире
россия
ближний восток
нью-йорк (город)
сергей лавров
василий небензя
совет безопасности оон
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_6a00932ab8ecece40517c940aeda56e8.jpg
ООН, 28 мар - РИА Новости. Знаковые заседания СБ ООН в апреле, когда председателем Совбеза станет Россия, будут посвящены темам многополярности, ближневосточного урегулирования, проблеме неконтролируемого экспорта оружия, заявил журналистам постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, в некоторых из них примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров. Отвечая на вопрос о том, получил ли Лавров американскую визу для прибытия в Нью-Йорк, постпред указал: "Это их (США - ред.) обязанность, они должны давать визы делегации".
https://ria.ru/20230327/izrail-1860870734.html
россия
ближний восток
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_a283c89814ccb22f1fa4ee4e89d84c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ближний восток, нью-йорк (город), сергей лавров, василий небензя, совет безопасности оон, оон
В мире, Россия, Ближний Восток, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Василий Небензя, Совет Безопасности ООН, ООН
СБ ООН обсудит экспорт оружия и тему Ближнего Востока, заявил Небензя

Небензя: СБ ООН обсудит в апреле экспорт оружия и тему Ближнего Востока

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 мар - РИА Новости. Знаковые заседания СБ ООН в апреле, когда председателем Совбеза станет Россия, будут посвящены темам многополярности, ближневосточного урегулирования, проблеме неконтролируемого экспорта оружия, заявил журналистам постпред РФ при организации Василий Небензя.
По его словам, в некоторых из них примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Многополярность в развивающемся мире, открытые дебаты по Ближнему Востоку и перед этим - проблема неконтролируемого экспорта оружия - это заседание пройдет до приезда министра. Оно пройдет в начале апреля", - сказал Небензя.
Отвечая на вопрос о том, получил ли Лавров американскую визу для прибытия в Нью-Йорк, постпред указал: "Это их (США - ред.) обязанность, они должны давать визы делегации".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Россия желает Израилю урегулировать все внутренние вопросы, заявили в МИД
27 марта, 11:30
 
В миреРоссияБлижний ВостокНью-Йорк (город)Сергей ЛавровВасилий НебензяСовет Безопасности ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала