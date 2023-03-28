https://ria.ru/20230328/nebenzya-1861111144.html
СБ ООН обсудит экспорт оружия и тему Ближнего Востока, заявил Небензя
СБ ООН обсудит экспорт оружия и тему Ближнего Востока, заявил Небензя - РИА Новости, 28.03.2023
СБ ООН обсудит экспорт оружия и тему Ближнего Востока, заявил Небензя
Знаковые заседания СБ ООН в апреле, когда председателем Совбеза станет Россия, будут посвящены темам многополярности, ближневосточного урегулирования, проблеме... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T06:46
2023-03-28T06:46
2023-03-28T06:46
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ООН, 28 мар - РИА Новости. Знаковые заседания СБ ООН в апреле, когда председателем Совбеза станет Россия, будут посвящены темам многополярности, ближневосточного урегулирования, проблеме неконтролируемого экспорта оружия, заявил журналистам постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, в некоторых из них примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров. Отвечая на вопрос о том, получил ли Лавров американскую визу для прибытия в Нью-Йорк, постпред указал: "Это их (США - ред.) обязанность, они должны давать визы делегации".
https://ria.ru/20230327/izrail-1860870734.html
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в мире, россия, ближний восток, нью-йорк (город), сергей лавров, василий небензя, совет безопасности оон, оон
В мире, Россия, Ближний Восток, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Василий Небензя, Совет Безопасности ООН, ООН
СБ ООН обсудит экспорт оружия и тему Ближнего Востока, заявил Небензя
Небензя: СБ ООН обсудит в апреле экспорт оружия и тему Ближнего Востока