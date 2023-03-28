https://ria.ru/20230328/mikrozaymy-1861110117.html

Микрозаймы в России лучше всего возвращают силовики, показало исследование

Микрозаймы в России лучше всего возвращают силовики, показало исследование - РИА Новости, 28.03.2023

Микрозаймы в России лучше всего возвращают силовики, показало исследование

Займы в микрофинансовых организациях в России чаще всего берут работники торговли, а лучше всего их возвращают силовики, финансисты и юристы, говорится в... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T06:02

2023-03-28T06:02

2023-03-28T06:19

экономика

россия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Займы в микрофинансовых организациях в России чаще всего берут работники торговли, а лучше всего их возвращают силовики, финансисты и юристы, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, результаты которого есть у РИА Новости. "Так, в 20% случаев займы в России берут работники торговли. Вторая по численности категория заемщиков – это сотрудники добывающей промышленности. На них приходится почти 7% всех выданных займов", - показал анализ свыше 100 тысяч краткосрочных займов, выданных в январе-марте 2023 года. Далее следуют машиностроение и тяжелая промышленность – 6%, логистика и транспорт – 5,4%, образование – 5,2%, здравоохранение – 5%, легкая и пищевая промышленность – 4,8%. Представители охранных и силовых структур берут в общей сложности 4% займов. Специалисты из IT – 3,3%. Такова же доля заемщиков, работающих в сфере общественного питания. По данным авторов исследования, в 3% случаев клиентами МФО являются люди из финансовой области, страховых компаний и банков. И примерно столько же среди заемщиков представителей юридических профессий, а также федеральных и муниципальных служащих. Наконец, примерно по 2% приходится на работников туриндустрии и сельского хозяйства. "Доля дефолтов среди работников торговли составляет 8%. А наибольшую пунктуальность демонстрируют представители силовых структур, финансисты – 6% и, что не удивительно, юристы – 4%", - указали аналитики. При этом средняя сумма займов у людей из торговли, по данным Webbankir, не самая большая – 8,7 тысячи рублей. По этому показателю безоговорочными лидерами являются сотрудники сферы финансов и страхования: средний размер их займа составляет 10,2 тысячи рублей. За ними следуют федеральные и муниципальные служащие – 9,5 тысячи рублей, а также "айтишники" – 9,2 тысячи рублей. Представители юридических профессий, силовых структур, рекламы и СМИ берут займы в среднем на 9 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230321/mikrozaym-1859340750.html

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экономика, россия