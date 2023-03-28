https://ria.ru/20230328/malki-1861184005.html

Под Вологдой открыли цех выращивания мальков лососевых пород

Под Вологдой открыли цех выращивания мальков лососевых пород - РИА Новости, 28.03.2023

Под Вологдой открыли цех выращивания мальков лососевых пород

В Вологодской области запущен цех для выведения молоди рыб лососевых пород мощностью до 2,5 миллиона особей в год, сообщает пресс-служба правительства области. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:41

2023-03-28T12:41

2023-03-28T12:41

вологодская область

вологда

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 28 мар – РИА Новости. В Вологодской области запущен цех для выведения молоди рыб лососевых пород мощностью до 2,5 миллиона особей в год, сообщает пресс-служба правительства области.Мальковый цех – это часть крупного рыбопромышленного проекта в поселке Грибково Вологодского округа, вложения в который оцениваются в 3,5 миллиарда рублей. На полную мощность весь комплекс выйдет в 2024 году и будет производить до 2,5 тысячи тонн товарной рыбы в год, говорится в пресс-релизе.По данным пресс-службы, в цехе применяется технология замкнутого цикла, при которой вода для выращивания рыбы проходит специальную фильтрацию и заменяется постепенно. Это гарантирует минимальное попадание в воду микробов, вызывающих различные заболевания, и сводит к минимуму использование химические препаратов и антибиотиков для обеззараживания."На сегодняшний день для обеспечения потребности вологжан около 90% рыбы мы закупаем в других регионах и за пределами России. С открытием нового производства мы почти полностью компенсируем этот дисбаланс и сделаем еще один шаг по обеспечению продовольственной безопасности Вологодской области", - цитирует пресс-служба слова главы региона Олега Кувшинникова, который принял участие в запуске цеха.

https://ria.ru/20230313/mesta-1857570248.html

вологда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вологда, олег кувшинников