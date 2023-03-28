https://ria.ru/20230328/kndr-1861171187.html

Военный эксперт заявил, что КНДР вошла в клуб ведущих ядерных стран

Военный эксперт заявил, что КНДР вошла в клуб ведущих ядерных стран - РИА Новости, 28.03.2023

Военный эксперт заявил, что КНДР вошла в клуб ведущих ядерных стран

КНДР сделал беспрецедентный рывок в ракетно-ядерной программе, фактически достигнув по этому направлению статуса ведущей военной державы, заявил РИА Новости во... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T11:44

2023-03-28T11:44

2023-03-28T11:44

в мире

кндр (северная корея)

ким чен ын

япония

сша

пхеньян

игорь коротченко

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. КНДР сделал беспрецедентный рывок в ракетно-ядерной программе, фактически достигнув по этому направлению статуса ведущей военной державы, заявил РИА Новости во вторник главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын приказал увеличить производство ядерного оружия, чтобы нарастить его запас "в геометрической прогрессии". "Сегодня Пхеньян работает над постановкой на серийное производство всех новейших испытанных в последнее время вооружений, и в этом плане КНДР уже отвечает критериям современной военной державы, по крайней мере в области ракетно-ядерных вооружений. "Оборонка" КНДР способна и готова выполнять задачи, которые ей дает руководство страны", - сказал Коротченко. Собеседник агентства отметил, что северокорейской промышленности и науке удалось достичь "беспрецедентных" успехов для страны, которая многие годы находится под санкциями. Свидетельством прорыва ВПК КНДР является создание собственного подвижного грунтового ракетного комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой, способной нанести удар по США. Аналитик также напомнил и о других новых типах носителей ядерного оружия КНДР, в том числе аналоге российской системы "Статус-6" (беспилотный подводный аппарат "Посейдон"). При этом Коротченко отметил, что ракетно-ядерная программа КНДР не говорит о планах Пхеньяна первому начать войну. По его мнению, военное строительство страны носить прежде всего сдерживающий характер. "К сожалению, у нас не доминирует объективная точка зрения в отношении Северной Кореи. Зачастую руководство этой страны изображалось в негативном плане. На самом деле – это вполне ответственные, здравомыслящие и адекватные люди, которые ставят главной целью своей ядерной программы недопущение агрессии со стороны США, Японии и Южной Кореи. Способность и готовность КНДР нанести ядерный удар для парирования агрессии будет сдерживать тех, кто захочет атаковать эту страну", - отметил аналитик. КНДР за последнее время провела целый ряд учений с целью проверки систем ядерных вооружений. 18-19 марта КНДР провела учения с целью совершенствования своего тактического ядерного потенциала и возможностей сдерживания войны и способности к контратаке, в ходе которых была подтверждена надежность работы "устройств управления ядерным взрывом и детонаторов". Двадцать второго марта Пхеньян испытал четыре стратегических крылатых ракет "Хвасаль-1" ("Стрела -1" - ред) и "Хвасаль-2", оснащенные боеголовками, имитирующими ядерные. 21-23 марта и 25-27 марта были проведены испытания новой подводной беспилотной системы ударного типа "Хэиль", способной нести ядерный боезаряд. А 27 марта было проведено тестирование подрыва ядерного боезаряда в воздухе с помощью двух тактических баллистических ракет класса "земля-земля". О планах увеличения запасов ядерных боезарядов было объявлено на шестом пленуме Трудовой партии КНДР в конце декабря. Ким Чен Ын тогда заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракеты-носителя для него.

https://ria.ru/20230328/kndr-1861112739.html

https://ria.ru/20230328/kndr-1861103681.html

https://ria.ru/20230328/avianosets-1861102691.html

кндр (северная корея)

япония

сша

пхеньян

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Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), ким чен ын, япония, сша, пхеньян, игорь коротченко