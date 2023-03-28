https://ria.ru/20230328/germaniya-1861198866.html

Германия активно участвует в накачивании Украины оружием, заявил Песков

Германия активно участвует в накачивании Украины оружием, заявил Песков - РИА Новости, 28.03.2023

Германия активно участвует в накачивании Украины оружием, заявил Песков

Германия активно участвует в накачивании Украины оружием, а решения властей ФРГ увеличить помощь Киеву ничего хорошего не сулят, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:31

2023-03-28T12:31

2023-03-28T12:39

германия

украина

в мире

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Германия активно участвует в накачивании Украины оружием, а решения властей ФРГ увеличить помощь Киеву ничего хорошего не сулят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее издание Spiegel сообщило, что министерство финансов ФРГ намеревается согласовать в бундестаге увеличение бюджетного фонда, из которого финансируется помощь Киеву, с 2,2 миллиарда до 5,4 миллиарда евро в текущем году, так как Украина терпит большие потери в военной технике."Германия принимает активное участие в вооружении Украины, накачивает Украину оружием. Германия прямо и косвенно повышает уровень своей вовлеченности в этот конфликт. Поэтому ничего хорошего подобные действия и решения не сулят", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли решение властей ФРГ привести к последствиям в российско-германских отношениях.

https://ria.ru/20230327/ukraina-1860950117.html

германия

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

германия, украина, в мире, россия, дмитрий песков