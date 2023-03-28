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Германия активно участвует в накачивании Украины оружием, заявил Песков - РИА Новости, 28.03.2023
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12:31 28.03.2023 (обновлено: 12:39 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/germaniya-1861198866.html
Германия активно участвует в накачивании Украины оружием, заявил Песков
Германия активно участвует в накачивании Украины оружием, заявил Песков - РИА Новости, 28.03.2023
Германия активно участвует в накачивании Украины оружием, заявил Песков
Германия активно участвует в накачивании Украины оружием, а решения властей ФРГ увеличить помощь Киеву ничего хорошего не сулят, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:31
2023-03-28T12:39
германия
украина
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Германия активно участвует в накачивании Украины оружием, а решения властей ФРГ увеличить помощь Киеву ничего хорошего не сулят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее издание Spiegel сообщило, что министерство финансов ФРГ намеревается согласовать в бундестаге увеличение бюджетного фонда, из которого финансируется помощь Киеву, с 2,2 миллиарда до 5,4 миллиарда евро в текущем году, так как Украина терпит большие потери в военной технике."Германия принимает активное участие в вооружении Украины, накачивает Украину оружием. Германия прямо и косвенно повышает уровень своей вовлеченности в этот конфликт. Поэтому ничего хорошего подобные действия и решения не сулят", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли решение властей ФРГ привести к последствиям в российско-германских отношениях.
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германия, украина, в мире, россия, дмитрий песков
Германия, Украина, В мире, Россия, Дмитрий Песков
Германия активно участвует в накачивании Украины оружием, заявил Песков

Пресс-секретарь Путина Песков: Германия активно участвует в накачивании Украины оружием

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Германия активно участвует в накачивании Украины оружием, а решения властей ФРГ увеличить помощь Киеву ничего хорошего не сулят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее издание Spiegel сообщило, что министерство финансов ФРГ намеревается согласовать в бундестаге увеличение бюджетного фонда, из которого финансируется помощь Киеву, с 2,2 миллиарда до 5,4 миллиарда евро в текущем году, так как Украина терпит большие потери в военной технике.
"Германия принимает активное участие в вооружении Украины, накачивает Украину оружием. Германия прямо и косвенно повышает уровень своей вовлеченности в этот конфликт. Поэтому ничего хорошего подобные действия и решения не сулят", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли решение властей ФРГ привести к последствиям в российско-германских отношениях.
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27 марта, 14:47
 
ГерманияУкраинаВ миреРоссияДмитрий Песков
 
 
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