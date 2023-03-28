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Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 28.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:28 28.03.2023 (обновлено: 09:57 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/donetsk-1861127658.html
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 28.03.2023
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками
Один человек пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщило в Telegram Представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T09:28
2023-03-28T09:57
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Один человек пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщило в Telegram Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 марта поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): на проспекте Кремлевском, 29, ранен мужчина 1946 года рождения", — говорится в публикации.Этой ночью из населенного пункта Нетайлово по Донецку выпущены три снаряда калибра 152 миллиметров. Накануне СЦКК также опубликовал статистику с начала эскалации конфликта. Так, по данным ведомства, за выбранный период в ДНР погиб 4471 мирный житель, пострадали — 4253 человека, зафиксированы более 16,4 тысяч обстрелов.
донецк
донецкая народная республика
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"Вылетели окна вместе с рамами": жительница об обстреле жилого дома в Донецке
"Вылетели окна вместе с рамами": жительница об обстреле жилого дома в Донецке
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками
ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Один человек пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщило в Telegram Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками

Представительство ДНР: пожилой мужчина пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Один человек пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщило в Telegram Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 марта поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): на проспекте Кремлевском, 29, ранен мужчина 1946 года рождения", — говорится в публикации.
Этой ночью из населенного пункта Нетайлово по Донецку выпущены три снаряда калибра 152 миллиметров.
Накануне СЦКК также опубликовал статистику с начала эскалации конфликта. Так, по данным ведомства, за выбранный период в ДНР погиб 4471 мирный житель, пострадали — 4253 человека, зафиксированы более 16,4 тысяч обстрелов.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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