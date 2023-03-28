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Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 28.03.2023
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками
Один человек пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщило в Telegram Представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T09:28
2023-03-28T09:28
2023-03-28T09:57
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
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донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Один человек пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщило в Telegram Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 марта поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): на проспекте Кремлевском, 29, ранен мужчина 1946 года рождения", — говорится в публикации.Этой ночью из населенного пункта Нетайлово по Донецку выпущены три снаряда калибра 152 миллиметров. Накануне СЦКК также опубликовал статистику с начала эскалации конфликта. Так, по данным ведомства, за выбранный период в ДНР погиб 4471 мирный житель, пострадали — 4253 человека, зафиксированы более 16,4 тысяч обстрелов.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Вылетели окна вместе с рамами": жительница об обстреле жилого дома в Донецке
"Вылетели окна вместе с рамами": жительница об обстреле жилого дома в Донецке
2023-03-28T09:28
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PT1M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками
Представительство ДНР: пожилой мужчина пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками