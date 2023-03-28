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Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 28.03.2023

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками

Один человек пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщило в Telegram Представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T09:28

2023-03-28T09:28

2023-03-28T09:57

специальная военная операция на украине

происшествия

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донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Один человек пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщило в Telegram Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 марта поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): на проспекте Кремлевском, 29, ранен мужчина 1946 года рождения", — говорится в публикации.Этой ночью из населенного пункта Нетайлово по Донецку выпущены три снаряда калибра 152 миллиметров. Накануне СЦКК также опубликовал статистику с начала эскалации конфликта. Так, по данным ведомства, за выбранный период в ДНР погиб 4471 мирный житель, пострадали — 4253 человека, зафиксированы более 16,4 тысяч обстрелов.

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"Вылетели окна вместе с рамами": жительница об обстреле жилого дома в Донецке "Вылетели окна вместе с рамами": жительница об обстреле жилого дома в Донецке 2023-03-28T09:28 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, видео